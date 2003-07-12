Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, почему собаки часто обижаются
Собаки долго остаются враждебными к соперникам.
Ученые выяснили, что волки в течение нескольких минут после конфликта возвращаются к нормальному поведению и даже могут начать играть с бывшим соперником. Собаки же наоборот в течение долгого времени после ссоры избегают противника. Исследователи считают эту черту характера волков ключевой для жизни в стае, а собаки ее почему-то утратили.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Волки — стайные животные, для того чтобы выживать в коллективе, они выработали специфические нормы поведения. В частности, существуют правила, касающиеся доминирования, еды и спаривания. Как показывают авторы новой работы, у них есть и специфические правила того, как вести себя после конфликтов. Однако у собак, которые тоже считаются стайными животными, этого нет и в помине.
Для того чтобы выяснить, как животные ведут себя после стычек, исследователи создали по четыре стаи волков и собак из незнакомых друг с другом до этого животных. Как и ожидали исследователи, животные часто ссорились: примерно раз в час у волков и несколько реже у собак. Тем не менее, волки очень быстро преодолевали конфликты, и через десять минут только что проявляющие агрессию особи могли вместе играть. В случае собак драки были более ожесточенными, а сами животные после такой ситуации долгое время избегали друг друга, а не мирились.
Читайте также: Ученые объяснили, почему собаки не любят обниматься
Авторы считают, что подобное поведение важно для выживания стай в дикой природе, так как функционирование всего сообщества, в частности, охота, зависят от слаженных действий всех участников. В случае собак повадки изменились в течение тысячелетий после одомашнивания: в новой жизни рядом с человеком важнее оказалось умение обходиться без участия других представителей своего вида.
Ученые выяснили, что волки в течение нескольких минут после конфликта возвращаются к нормальному поведению и даже могут начать играть с бывшим соперником. Собаки же наоборот в течение долгого времени после ссоры избегают противника. Исследователи считают эту черту характера волков ключевой для жизни в стае, а собаки ее почему-то утратили.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Волки — стайные животные, для того чтобы выживать в коллективе, они выработали специфические нормы поведения. В частности, существуют правила, касающиеся доминирования, еды и спаривания. Как показывают авторы новой работы, у них есть и специфические правила того, как вести себя после конфликтов. Однако у собак, которые тоже считаются стайными животными, этого нет и в помине.
Для того чтобы выяснить, как животные ведут себя после стычек, исследователи создали по четыре стаи волков и собак из незнакомых друг с другом до этого животных. Как и ожидали исследователи, животные часто ссорились: примерно раз в час у волков и несколько реже у собак. Тем не менее, волки очень быстро преодолевали конфликты, и через десять минут только что проявляющие агрессию особи могли вместе играть. В случае собак драки были более ожесточенными, а сами животные после такой ситуации долгое время избегали друг друга, а не мирились.
Читайте также: Ученые объяснили, почему собаки не любят обниматься
Авторы считают, что подобное поведение важно для выживания стай в дикой природе, так как функционирование всего сообщества, в частности, охота, зависят от слаженных действий всех участников. В случае собак повадки изменились в течение тысячелетий после одомашнивания: в новой жизни рядом с человеком важнее оказалось умение обходиться без участия других представителей своего вида.
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