» » Ученые рассказали, почему собаки часто обижаются
Раздел: Невероятное  
0

Ученые рассказали, почему собаки часто обижаются

Ученые рассказали, почему собаки часто обижаютсяСобаки долго остаются враждебными к соперникам.

Ученые выяснили, что волки в течение нескольких минут после конфликта возвращаются к нормальному поведению и даже могут начать играть с бывшим соперником. Собаки же наоборот в течение долгого времени после ссоры избегают противника. Исследователи считают эту черту характера волков ключевой для жизни в стае, а собаки ее почему-то утратили.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Волки — стайные животные, для того чтобы выживать в коллективе, они выработали специфические нормы поведения. В частности, существуют правила, касающиеся доминирования, еды и спаривания. Как показывают авторы новой работы, у них есть и специфические правила того, как вести себя после конфликтов. Однако у собак, которые тоже считаются стайными животными, этого нет и в помине.

Для того чтобы выяснить, как животные ведут себя после стычек, исследователи создали по четыре стаи волков и собак из незнакомых друг с другом до этого животных. Как и ожидали исследователи, животные часто ссорились: примерно раз в час у волков и несколько реже у собак. Тем не менее, волки очень быстро преодолевали конфликты, и через десять минут только что проявляющие агрессию особи могли вместе играть. В случае собак драки были более ожесточенными, а сами животные после такой ситуации долгое время избегали друг друга, а не мирились.

Читайте также: Ученые объяснили, почему собаки не любят обниматься

Авторы считают, что подобное поведение важно для выживания стай в дикой природе, так как функционирование всего сообщества, в частности, охота, зависят от слаженных действий всех участников. В случае собак повадки изменились в течение тысячелетий после одомашнивания: в новой жизни рядом с человеком важнее оказалось умение обходиться без участия других представителей своего вида.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: собаки, стая, обида

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
     1242
     0

Похожие новости по теме

Выявлено интересное различие в поведении волков и собак Выявлено интересное различие в поведении волков и собак

Оказалось, что собаки собаки склонны обижаться дольше, чем волки.

Ученые сделали неожиданное открытие о собаках и волках Ученые сделали неожиданное открытие о собаках и волках

Собаки и волки обладают чувством справедливости

Ученые выяснили, почему у собак бывает виноватый вид Ученые выяснили, почему у собак бывает виноватый вид

Собаки унаследовали такое поведение от своих предков - волков

Учёные выяснили, почему собаки дружат с людьми Учёные выяснили, почему собаки дружат с людьми

Как оказалось, все дело в генах.

Ученые объяснили, почему собаки не любят обниматься Ученые объяснили, почему собаки не любят обниматься

Биологи выяснили, что объятия являются стрессом для собаки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх