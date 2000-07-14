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Раздел: Невероятное  
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Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буря

Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буряЕще в конце рабочей недели на Землю обрушилась магнитная буря силой в один балл.

А с 21 июля мощность бурь достигнет 2 баллов. Об этом свидетельствуют данные Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини.

В пятницу геомагнитные возмущения ощущались слабо, поскольку их сила составляла всего 1 балл.

С вечера пятницы 13 июля до трех часов ночи 14 числа продержалась более сильная солнечная активность.

Для метеочувствительных людей такие колебания ощутимы: возможны слабость, головокружение, перепады настроение. Также плохое самочувствие в целом.

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Более мощная магнитная буря ожидается 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять 2 балла.
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 Теги: буря, Земля, колебания

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Сегодня, 14:10 » Автор: Ульяна Воликовская
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