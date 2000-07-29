Раздел: Невероятное
Объяснено появление массового захоронения в Стоунхендже
Стоунхендж использовался как место погребения кремированных останков.
Ученые Брюссельского свободного университета в Бельгии проанализировали древние останки людей, захороненных в лунках Обри — ямах, которые являются частью Стоунхенджа. Оказалось, что некоторые из костей принадлежали людям, которые жили в другой части Британских островов, а их останки были привезены в кромлех для погребения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Alert.
Известно, что Стоунхендж использовался как место погребения кремированных останков. Так, в 1919-1926 годах в лунках Обри, которые образуют внешний круг, были обнаружены 58 костей. Найденные останки были снова захоронены, однако в 2008 году их снова извлекли для детального изучения. Было проанализировано 25 фрагментов затылочной части черепа, возраст которых, согласно результатам радиоуглеродного анализа, достигал более 5100 лет.
В новом исследовании ученые проанализировали содержание стабильных изотопов стронция, чтобы выяснить, проживали ли люди в окрестностях Стоунхенджа или были выходцами из других мест. Оказалось, что десять из 25 человек проживали на территории Уэльса в 200 километрах к западу от кромлеха. По мнению ученых, эти люди были как-то связаны с каменоломнями, откуда были привезены некоторые из сарсенов (стоячих камней) мегалитического сооружения.
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Кроме того, исследователи выяснили, что древесина, использовавшаяся для сжигания тел, также изначально находилась в Уэльсе. Это указывает на то, что останки, привезенные в Стоунхендж, уже были кремированы, а само мегалитическое сооружение было важным местом.
Ученые Брюссельского свободного университета в Бельгии проанализировали древние останки людей, захороненных в лунках Обри — ямах, которые являются частью Стоунхенджа. Оказалось, что некоторые из костей принадлежали людям, которые жили в другой части Британских островов, а их останки были привезены в кромлех для погребения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Alert.
Известно, что Стоунхендж использовался как место погребения кремированных останков. Так, в 1919-1926 годах в лунках Обри, которые образуют внешний круг, были обнаружены 58 костей. Найденные останки были снова захоронены, однако в 2008 году их снова извлекли для детального изучения. Было проанализировано 25 фрагментов затылочной части черепа, возраст которых, согласно результатам радиоуглеродного анализа, достигал более 5100 лет.
В новом исследовании ученые проанализировали содержание стабильных изотопов стронция, чтобы выяснить, проживали ли люди в окрестностях Стоунхенджа или были выходцами из других мест. Оказалось, что десять из 25 человек проживали на территории Уэльса в 200 километрах к западу от кромлеха. По мнению ученых, эти люди были как-то связаны с каменоломнями, откуда были привезены некоторые из сарсенов (стоячих камней) мегалитического сооружения.
Читайте также: Объяснено появление объекта у галактики Андромеды
Кроме того, исследователи выяснили, что древесина, использовавшаяся для сжигания тел, также изначально находилась в Уэльсе. Это указывает на то, что останки, привезенные в Стоунхендж, уже были кремированы, а само мегалитическое сооружение было важным местом.
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