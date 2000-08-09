В Швеции показали последнее в этом году солнечное затмение

В Швеции сфотографировали последнее в 2018 году солнечное затмение.



Фотографии опубликованы на Twitter странице Spaceflash News, передает



Это затмение – третье в 2018 году. Первые два произошли 15 февраля и 13 июля. Его будет видно в Монголии, Казахстане, Скандинавии, Эстонии, Латвии, Гренландии, северо-восточной части России, в северной части Канады (Канадский Арктический архипелаг) и северо-востоке Китая.



Что касается наибольшей фазы частичного затмения, то она будет зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля.



На Корейском полуострове затмение увидят, когда Солнце будет заходить.



Такое же затмение состоялось 31 июля 2000 года, а следующее будет только 21 августа 2036.



Читайте также: В Сети показали первое в 2018 году солнечное затмение. Видео



В Украине, к сожалению, возможности наблюдать это затмение не будет.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Фотографии опубликованы на Twitter странице Spaceflash News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Это затмение – третье в 2018 году. Первые два произошли 15 февраля и 13 июля. Его будет видно в Монголии, Казахстане, Скандинавии, Эстонии, Латвии, Гренландии, северо-восточной части России, в северной части Канады (Канадский Арктический архипелаг) и северо-востоке Китая.Что касается наибольшей фазы частичного затмения, то она будет зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля.На Корейском полуострове затмение увидят, когда Солнце будет заходить.Такое же затмение состоялось 31 июля 2000 года, а следующее будет только 21 августа 2036.В Украине, к сожалению, возможности наблюдать это затмение не будет.



