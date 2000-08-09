Раздел: Невероятное
Уличная камера засняла передвижение призрака на Филиппинах
По улице прошел человек-тень.
Пугающее видео поступило с Филиппин. Похоже там засняли человека-тень, черного призрака или еще какое-то потустороннее существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Установленная на здании в провинции Пангасинан (город не указан) камера видеонаблюдения в июне 2018 года засняла как улицу с оживленным движением переходит странная фигура человека, словно состоящая из темной теневой дымки.
Призрак неспешно появляется на тротуаре и, не останавливаясь, ступает на проезжую часть.
Когда он переходит дорогу, мимо него на скорости проносятся автомобили, в том числе большой грузовик, и мотоциклист, но существо даже не замедляет скорость, а транспорт проходит через него словно через пустое место.
Похоже, что водители и правда ничего не видели на дороге.
Силуэт существа очень смазанный, невозможно понять во что одет этот человек и одет ли вообще, хорошо видны лишь его движущиеся ноги, а руки он держит опущенными вдоль тела.
Существо попало на видео, установленное на здании магазина и когда владельцы магазина посмотрели его, то пришли в ужас от увиденного. Они посчитали, что засняли настоящего вампира.
"Раньше мы думали, что такие вещи происходят лишь в фильмах. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел это", - говорит Майкл Форто.
А спустя около 13 часов после появления на видео похожую дымчатую теневую фигуру прохожие видели возле прилавка с фруктами, неподалеку от того места, где его засняла камера.
Местные жители напуганы и думают, что это призрак кого-то, кто погиб в этом районе и теперь хочет кому-то отомстить.
Читайте также: Комариный укус едва не стал причиной смерти ребенка
Дженни Ренальто, которая работает в магазине рядом, говорит, что теперь она боится ходить по этому району. "Каждый раз, когда я иду мимо, я чувствую что-то страшное".
Пугающее видео поступило с Филиппин. Похоже там засняли человека-тень, черного призрака или еще какое-то потустороннее существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Установленная на здании в провинции Пангасинан (город не указан) камера видеонаблюдения в июне 2018 года засняла как улицу с оживленным движением переходит странная фигура человека, словно состоящая из темной теневой дымки.
Призрак неспешно появляется на тротуаре и, не останавливаясь, ступает на проезжую часть.
Когда он переходит дорогу, мимо него на скорости проносятся автомобили, в том числе большой грузовик, и мотоциклист, но существо даже не замедляет скорость, а транспорт проходит через него словно через пустое место.
Похоже, что водители и правда ничего не видели на дороге.
Силуэт существа очень смазанный, невозможно понять во что одет этот человек и одет ли вообще, хорошо видны лишь его движущиеся ноги, а руки он держит опущенными вдоль тела.
Существо попало на видео, установленное на здании магазина и когда владельцы магазина посмотрели его, то пришли в ужас от увиденного. Они посчитали, что засняли настоящего вампира.
"Раньше мы думали, что такие вещи происходят лишь в фильмах. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел это", - говорит Майкл Форто.
А спустя около 13 часов после появления на видео похожую дымчатую теневую фигуру прохожие видели возле прилавка с фруктами, неподалеку от того места, где его засняла камера.
Местные жители напуганы и думают, что это призрак кого-то, кто погиб в этом районе и теперь хочет кому-то отомстить.
Читайте также: Комариный укус едва не стал причиной смерти ребенка
Дженни Ренальто, которая работает в магазине рядом, говорит, что теперь она боится ходить по этому району. "Каждый раз, когда я иду мимо, я чувствую что-то страшное".
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