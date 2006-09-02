Румын научился исцелять людей, получив удар по голове

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Когда полицейские провели обыск в доме 61-летнего Джерри Мьернеки, жителя Канады, то не поверили собственным глазам – ведь там обнаружили настоящее «кладбище домашних животных», прямо как по Стивену Кингу. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось прийти в этот дом, потому как поступали неоднократно жалобы от соседей