Раздел: Невероятное
Румын научился исцелять людей, получив удар по голове
Мужчина называет свою деятельность звездной магией.
Страдаете от сильных мигреней? Подцепили опасный вирус или не можете отойти от последствий аварии? Целитель Джерри Сарджент вам поможет! Правда не бесплатно, а за 120 долларов, но множество людей говорят, что он действительно может лечить. Причем всего за 15 минут сеанса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Свой необычный дар Джерри обрел после того как попал в автомобильную аварию. Он рассказывает, что ехал в такси и водитель сбил на дороге двух женщин, переходивших улицу. Одна из этих женщин пробила переднее окно и сильно ударила Джерри по голове своим телом.
Сразу после этого мужчина осознал, что видит как "душа этой женщины парит над ее уже бездыханным телом". Это был ключевой момент и после этого Джерри понял, что стал носителем необычного дара. Вскоре после этого Джерри также осознал, что может лечить других людей и создал свое дело под названием "Star Magic" ("Звездная магия").
Джерри уверяет, что всего за короткий сеанс в 15 минут он может вылечить широкий спектр заболеваний, в том числе хронические мигрени, близорукость, опухоли, кисты и куда более серьезные болезни.
Сеансы Джерри может проводить в любом месте, лишь бы было удобно пациенту. За свои услуги он берет от 120 долларов за 15-минутный сеанс, до свыше 6 тысяч долларов за 3 месяца, если нужно вылечить что-то очень серьезное. По словам Джерри на сложные болезни требуется больше расхода "звездной энергии".
Упоминая сложные болезни, Джерри Сарджент уверяет, что ему случалось вылечивать даже рак и неоднократно. На своем сайте он пишет: "Я работал с тысячами людей, которые имели рак и одна вещь, которую я понял, рак это не более чем часть вашего тела, которая забыла кем она является". Странные слова, но в принципе почти тоже самое о раковых клетках говорят и врачи, только научными терминами.
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Джерри в целом часто прибегает к малопонятным фразам и объяснениям, пытаясь описать то, чем он занимается, из-за чего все это нередко выглядит как шарлатанство. Но несмотря на сомнительность, у Джерри много поклонников по всему миру.
Страдаете от сильных мигреней? Подцепили опасный вирус или не можете отойти от последствий аварии? Целитель Джерри Сарджент вам поможет! Правда не бесплатно, а за 120 долларов, но множество людей говорят, что он действительно может лечить. Причем всего за 15 минут сеанса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Свой необычный дар Джерри обрел после того как попал в автомобильную аварию. Он рассказывает, что ехал в такси и водитель сбил на дороге двух женщин, переходивших улицу. Одна из этих женщин пробила переднее окно и сильно ударила Джерри по голове своим телом.
Сразу после этого мужчина осознал, что видит как "душа этой женщины парит над ее уже бездыханным телом". Это был ключевой момент и после этого Джерри понял, что стал носителем необычного дара. Вскоре после этого Джерри также осознал, что может лечить других людей и создал свое дело под названием "Star Magic" ("Звездная магия").
Джерри уверяет, что всего за короткий сеанс в 15 минут он может вылечить широкий спектр заболеваний, в том числе хронические мигрени, близорукость, опухоли, кисты и куда более серьезные болезни.
Сеансы Джерри может проводить в любом месте, лишь бы было удобно пациенту. За свои услуги он берет от 120 долларов за 15-минутный сеанс, до свыше 6 тысяч долларов за 3 месяца, если нужно вылечить что-то очень серьезное. По словам Джерри на сложные болезни требуется больше расхода "звездной энергии".
Упоминая сложные болезни, Джерри Сарджент уверяет, что ему случалось вылечивать даже рак и неоднократно. На своем сайте он пишет: "Я работал с тысячами людей, которые имели рак и одна вещь, которую я понял, рак это не более чем часть вашего тела, которая забыла кем она является". Странные слова, но в принципе почти тоже самое о раковых клетках говорят и врачи, только научными терминами.
Читайте также: Зловещее существо в российском лесу сняли на видео
Джерри в целом часто прибегает к малопонятным фразам и объяснениям, пытаясь описать то, чем он занимается, из-за чего все это нередко выглядит как шарлатанство. Но несмотря на сомнительность, у Джерри много поклонников по всему миру.
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