» » Астрономы: к Земле приближается то, что может убить 95% живых существ
Раздел: Невероятное  
0

Астрономы: к Земле приближается то, что может убить 95% живых существ

Астрономы: к Земле приближается то, что может убить 95% живых существК Земле приближается странный объект с огромной скоростью.

Астрономы с помощью радиотелескопа National Science Foundation зафиксировали опасный джет (тонкая струя гамма-излучения), образовавшийся после слияния двух нейтронных звезд. Событие, получившее название GW170817, произошло в августе прошлого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Это столкновение уникально тем, оно было первым в истории, при котором были обнаружены сразу как гравитационные волны, так и электромагнитные волны, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, видимый свет и радиоволны. Грубо говоря, это был мощный вселенский фейерверк.

Затем радиоинтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA) зафиксировал нечто очень странное – спустя некоторое время после слияния звезд ученые обнаружили область, испускающую радиоизлучение, и она перемещалась столь быстро, что ее можно было объяснить джетом - сверхбыстрой струей плазмы. Причем этот необычный джет мчится по направлению к Земле со скоростью очень близкой к скорости света (около 97% от световой).

Опасность в том, что если такой джет приблизится близко к Земле, то убьет около 95% живых существ на планете. Ученые предполагают, что Массовое пермское вымирание случилось 250 миллионов лет назад, произошло именно по этой причине.

Читайте также: Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле

Утешает лишь тот факт, что струя находится на расстоянии 130 миллионов световых лет, а значит гамма-излучение достигнет нашей планеты очень нескоро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: космос, Земля, угроза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:27 » Автор: Алена Шимко
     1945
     0

Похожие новости по теме

Найден объект, скорость которого выше скорости света Найден объект, скорость которого выше скорости света

Астрономы не могут идентифицировать аномалию, которая якобы движется со скоростью, превышающей скорость света.

Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле

В будущем вымирание очередного вида животных не будет означать его исчезновение

Ученые объяснили загадочное свечение в космосе Ученые объяснили загадочное свечение в космосе

Найдено объяснение странному свечению в космосе

Ученые: Черная дыра может уничтожить Землю за пару секунд Ученые: Черная дыра может уничтожить Землю за пару секунд

В окрестностях Солнечной системы нет черных дыр, но ученые-астрономы считают, что такая область пространства могла бы с помощью своего гравитационного поля уничтожить планету Земля за считанные секунды.

Раскрыта загадка появления золота на Земле Раскрыта загадка появления золота на Земле

Золото, имеющееся на нашей планете, оказалось здесь примерно 443 миллиона лет назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх