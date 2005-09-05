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Астрономы: к Земле приближается то, что может убить 95% живых существ

Астрономы: к Земле приближается то, что может убить 95% живых существ

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