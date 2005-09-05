Раздел: Невероятное
Астрономы: к Земле приближается то, что может убить 95% живых существ
К Земле приближается странный объект с огромной скоростью.
Астрономы с помощью радиотелескопа National Science Foundation зафиксировали опасный джет (тонкая струя гамма-излучения), образовавшийся после слияния двух нейтронных звезд. Событие, получившее название GW170817, произошло в августе прошлого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Это столкновение уникально тем, оно было первым в истории, при котором были обнаружены сразу как гравитационные волны, так и электромагнитные волны, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, видимый свет и радиоволны. Грубо говоря, это был мощный вселенский фейерверк.
Затем радиоинтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA) зафиксировал нечто очень странное – спустя некоторое время после слияния звезд ученые обнаружили область, испускающую радиоизлучение, и она перемещалась столь быстро, что ее можно было объяснить джетом - сверхбыстрой струей плазмы. Причем этот необычный джет мчится по направлению к Земле со скоростью очень близкой к скорости света (около 97% от световой).
Опасность в том, что если такой джет приблизится близко к Земле, то убьет около 95% живых существ на планете. Ученые предполагают, что Массовое пермское вымирание случилось 250 миллионов лет назад, произошло именно по этой причине.
Читайте также: Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле
Утешает лишь тот факт, что струя находится на расстоянии 130 миллионов световых лет, а значит гамма-излучение достигнет нашей планеты очень нескоро.
Астрономы с помощью радиотелескопа National Science Foundation зафиксировали опасный джет (тонкая струя гамма-излучения), образовавшийся после слияния двух нейтронных звезд. Событие, получившее название GW170817, произошло в августе прошлого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Это столкновение уникально тем, оно было первым в истории, при котором были обнаружены сразу как гравитационные волны, так и электромагнитные волны, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, видимый свет и радиоволны. Грубо говоря, это был мощный вселенский фейерверк.
Затем радиоинтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA) зафиксировал нечто очень странное – спустя некоторое время после слияния звезд ученые обнаружили область, испускающую радиоизлучение, и она перемещалась столь быстро, что ее можно было объяснить джетом - сверхбыстрой струей плазмы. Причем этот необычный джет мчится по направлению к Земле со скоростью очень близкой к скорости света (около 97% от световой).
Опасность в том, что если такой джет приблизится близко к Земле, то убьет около 95% живых существ на планете. Ученые предполагают, что Массовое пермское вымирание случилось 250 миллионов лет назад, произошло именно по этой причине.
Читайте также: Ученые создают базу данных ДНК всех живых существ на Земле
Утешает лишь тот факт, что струя находится на расстоянии 130 миллионов световых лет, а значит гамма-излучение достигнет нашей планеты очень нескоро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1945
0
Также советуем посмотреть
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
Оставьте свой комментарий