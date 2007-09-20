Раздел: Невероятное
Археологи нашли сокровища железного века
Ученые обнаружили в два раза больше золота.
На датском острове Хьярнё обнаружено большое захоронение драгоценностей, многие из которых сделаны из чистого золота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked science.
В 536 году нашей эры в Эль-Сальвадоре произошло извержение вулкана. Сложно сказать, что случилось потом: по одной из гипотез это привело к серьезным, но кратковременным изменениям климата, которые ощущались по всему Северному полушарию. В Северной Европе это вылилось в череду холодных лет и неурожаев.
Во многих римских источниках сказано, что Солнце было темным круглые сутки, и, согласно «Сирийской хронике», написанной Захарией Митиленским из Греции, люди впадали в глубокое отчаяние.
Гренландские ледяные керны точно указывают, что извержение произошло именно в 536 году - именно тогда были захоронены сокровища, которые по всей Скандинавии обнаруживают археологи-любители, среди которых и Тереза Рефсгаард. Самое недавнее открытие любители сделали на датском острове Хьярнё, в Хорсенс-фьорде. Это была невероятная и дорогая находка: более 34 объектов, 27 из которых из чистого золота.
Один из главных вопросов, которым задаются археологи: были ли эти вещи захоронены вместе, как клад, или же это подношение богам? Сокровища обычно закапывают в спешке и при чрезвычайных ситуациях. В итоге их чаще всего забирают после того, как опасность минует. Что касается жертвы, то она должна остаться в земле - как дар богам. Как написано в саге об Инглингах, в жертвоприношениях обычно есть определенный набор предметов, которые могут пригодиться в Вальхалле после смерти.
Многое указывает на то, что недавняя находка в Хьярнё - именно такая жертва. В ней есть женские украшения, золотые бусы и брактеаты - тонкие золотые диски с маленькой петелькой, которые женщины носили на шее на струне или цепочке. Скорее всего, они принадлежали богатой даме, имевшей высокий социальный статус. Среди найденных предметов были также маленькие кусочки золота - скорее всего, они служили деньгами.
Читайте также: В Англии нашли уникальные древние золотые украшения
Поздним летом 2018 года провели дополнительные раскопки на месте находки Рефсгаард. В итоге там обнаружили в два раза больше золота. В ближайшие годы музеи Вайле проанализируют объекты и узнают, откуда взялось это золото, как его обрабатывали, кто привез его в Данию и зачем именно его закопали на Хьярнё.
На датском острове Хьярнё обнаружено большое захоронение драгоценностей, многие из которых сделаны из чистого золота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked science.
В 536 году нашей эры в Эль-Сальвадоре произошло извержение вулкана. Сложно сказать, что случилось потом: по одной из гипотез это привело к серьезным, но кратковременным изменениям климата, которые ощущались по всему Северному полушарию. В Северной Европе это вылилось в череду холодных лет и неурожаев.
Во многих римских источниках сказано, что Солнце было темным круглые сутки, и, согласно «Сирийской хронике», написанной Захарией Митиленским из Греции, люди впадали в глубокое отчаяние.
Гренландские ледяные керны точно указывают, что извержение произошло именно в 536 году - именно тогда были захоронены сокровища, которые по всей Скандинавии обнаруживают археологи-любители, среди которых и Тереза Рефсгаард. Самое недавнее открытие любители сделали на датском острове Хьярнё, в Хорсенс-фьорде. Это была невероятная и дорогая находка: более 34 объектов, 27 из которых из чистого золота.
Один из главных вопросов, которым задаются археологи: были ли эти вещи захоронены вместе, как клад, или же это подношение богам? Сокровища обычно закапывают в спешке и при чрезвычайных ситуациях. В итоге их чаще всего забирают после того, как опасность минует. Что касается жертвы, то она должна остаться в земле - как дар богам. Как написано в саге об Инглингах, в жертвоприношениях обычно есть определенный набор предметов, которые могут пригодиться в Вальхалле после смерти.
Многое указывает на то, что недавняя находка в Хьярнё - именно такая жертва. В ней есть женские украшения, золотые бусы и брактеаты - тонкие золотые диски с маленькой петелькой, которые женщины носили на шее на струне или цепочке. Скорее всего, они принадлежали богатой даме, имевшей высокий социальный статус. Среди найденных предметов были также маленькие кусочки золота - скорее всего, они служили деньгами.
Читайте также: В Англии нашли уникальные древние золотые украшения
Поздним летом 2018 года провели дополнительные раскопки на месте находки Рефсгаард. В итоге там обнаружили в два раза больше золота. В ближайшие годы музеи Вайле проанализируют объекты и узнают, откуда взялось это золото, как его обрабатывали, кто привез его в Данию и зачем именно его закопали на Хьярнё.
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