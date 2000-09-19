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Раздел: Невероятное  
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Уфологи разглядели странный объект на снимках Луны

Уфологи разглядели странный объект на снимках Луны Отдельные специалисты уверены, что на спутнике Земли появился мост.

19 сентября Тара Андерсон из Австралии, которая занимается научной деятельностью в Университете Южного Квинсленда, запечатлела Луну, на которой чуть позже увидела загадочный объект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На природном спутнике Земли женщина рассмотрела структуру длиной более 200 метров. Нечто не могло быть кратером, так как видно, что оно приподнято над Селеной и отчетливо виднеется на темной стороне Луны.

Согласно комментарию ученых, речь может идти о Заливе Радуги – большом ударном кратере, который находится на северо-западе лунного Моря Дождей и заполнен базальтовой лавой. Эту теорию, стоит отметить, раскритиковали как обычные люди, так и некоторые специалисты.

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Так, уфологи на 100% уверены, что на спутнике нашей планеты гуманоиды возвели мост. Некоторые неравнодушные объект вообще назвали живым змееподобным существом, которое выползло со своего логова. Также имеется версия, что Луна – это голограмма, возникшая в матрице, в которой мы живем.
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 Теги: Луна, мост

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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