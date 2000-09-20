Раздел: Невероятное
В Швейцарии нашли необычный артефакт
Возраст находки составляет около 3.5 тысяч лет.
Группа археологов в Швейцарии обнаружила самую древнюю на территории Европы скульптуру, изображающую человеческую фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
"Мы обнаружили кисть руки, сделанную из бронзы и золота около 3,5 тысяч лет назад. Внизу на руке были сделаны отверстия, которые, предположительно, позволяли прикреплять ее на палку или столб", - рассказал один из археологов.
Сообщается, что артефакт был обнаружен рядом с озером Биль в западной части Швейцарии.
Кроме руки археологам удалось раскопать кинжал и человеческое ребро. Специалисты сообщают, что рука была отлита из бронзы и золота. Ее размер скорее соответствует детскому.
Ученым удалось датировать изделие 3,4−3,5 тысячами лет назад. Скорее всего, оно является самым древним из таких артефактов, найденных в Европе.
Недавно та же группа археологов решила вернуться к раскопкам этого места. Им удалось обнаружить останки мужчины средних лет, а в нем бронзовую булавку для одежды и бронзовую спираль.
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"В захоронении мы также обнаружили отломанный бронзовый палец, совпадающий с разломом на руке, и остатки золота с "манжеты". Это указывало на то, что артефакт первоначально тоже находился в захоронении", - рассказ автор исследования.
Группа археологов в Швейцарии обнаружила самую древнюю на территории Европы скульптуру, изображающую человеческую фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
"Мы обнаружили кисть руки, сделанную из бронзы и золота около 3,5 тысяч лет назад. Внизу на руке были сделаны отверстия, которые, предположительно, позволяли прикреплять ее на палку или столб", - рассказал один из археологов.
Сообщается, что артефакт был обнаружен рядом с озером Биль в западной части Швейцарии.
Кроме руки археологам удалось раскопать кинжал и человеческое ребро. Специалисты сообщают, что рука была отлита из бронзы и золота. Ее размер скорее соответствует детскому.
Ученым удалось датировать изделие 3,4−3,5 тысячами лет назад. Скорее всего, оно является самым древним из таких артефактов, найденных в Европе.
Недавно та же группа археологов решила вернуться к раскопкам этого места. Им удалось обнаружить останки мужчины средних лет, а в нем бронзовую булавку для одежды и бронзовую спираль.
Читайте также: Психологи описали страх перед вечной жизнью
"В захоронении мы также обнаружили отломанный бронзовый палец, совпадающий с разломом на руке, и остатки золота с "манжеты". Это указывало на то, что артефакт первоначально тоже находился в захоронении", - рассказ автор исследования.
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