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В NASA назвали дату запуска корабля Crew Dragon

В NASA назвали дату запуска корабля Crew DragonЗапуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени.

В NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

«NASA и SpaceX приступают к выполнению планов по проведению первого испытательного полёта Crew Dragon без экипажа к Международной космической станцию.

Запуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени в субботу, 2 марта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что запуск запланирован с космодрома во Флориде.

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Ранее Астронавт NASA Ник Хейг, который должен отправиться на МКС в марте, заявил, что уверен в надёжности российских кораблей «Союз».

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 Теги: NASA, Crew Dragon, корабль

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