Раздел: Невероятное
В NASA назвали дату запуска корабля Crew Dragon
Запуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени.
В NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
«NASA и SpaceX приступают к выполнению планов по проведению первого испытательного полёта Crew Dragon без экипажа к Международной космической станцию.
Запуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени в субботу, 2 марта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что запуск запланирован с космодрома во Флориде.
Читайте также: Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
Ранее Астронавт NASA Ник Хейг, который должен отправиться на МКС в марте, заявил, что уверен в надёжности российских кораблей «Союз».
В NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
«NASA и SpaceX приступают к выполнению планов по проведению первого испытательного полёта Crew Dragon без экипажа к Международной космической станцию.
Запуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени в субботу, 2 марта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что запуск запланирован с космодрома во Флориде.
Читайте также: Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
Ранее Астронавт NASA Ник Хейг, который должен отправиться на МКС в марте, заявил, что уверен в надёжности российских кораблей «Союз».
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