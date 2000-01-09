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Курятина вытесняет из рациона украинцев другие виды мяса

Курятина вытесняет из рациона украинцев другие виды мясаПтицеводы получили мощную поддержку государства, и наращивают объемы производства

Предложение на рынке более доступного по цене мяса птицы приводит к вытеснению других видов мяса в рационе питания украинцев. Об этом UBR.ua сообщил заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Леонид Тулуш, пишет Хроника.инфо со ссылкой на UBR.

По данным ученых, в середине двухтысячных годов доля курятины в питании украинцев была на уровне рациональных норм потребления и в общих объемах потребления мяса всех видов составляла 38%. На говядину приходилось 26%, а на свинину — 34%.

В 2017 году доля курятины увеличилась до 47%, в основном за счет говядины как самого дорого вида мяса. Доля говядины в общих объемах потребления мяса всех видов уменьшилась до 16% при рациональной норме потребления в 25%, отметил Леонид Тулуш.

По данным ученых Института аграрной экономики, только поголовье домашней птицы в с/х предприятиях в 2017 году не снизилось против уровня 2016 года. Наоборот, объемы выращивания птицы в сельхозпредприятиях выросли на 4,7%. Тогда как объемы выращивания других видов сельскохозяйственных животных падают.

Поскольку власти решили поддерживать только птицеводов, не предоставляя льгот производителям свинины и говядины.

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«Такой дисбаланс в производстве мяса в значительной мере обусловлен несовершенством государственной финансовой поддержки в 2017 году, когда производство продукции птицеводства поддерживалось по двум направлениям — в виде бюджетной дотации в режиме квазиакумуляции НДС и путем предоставления бюджетного возмещения НДС при экспорте продукции птицеводства», — пояснил Тулуш.
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Сегодня, 08:33 » Автор: Ирина Юрьева
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