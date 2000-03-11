В Киеве задержали патрульного, берущего взятки с пьяных водителей

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В Киеве задержан инспектор ювенальной полиции, который требовал 1,1 тыс. долл. за непривлечение к уголовной ответственности.

В полиции уверяют, что на дорогах ничего не поменялось в отношении количества пьяных за рулем.