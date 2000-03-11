Раздел: Общество
В Киеве задержали патрульного, берущего взятки с пьяных водителей
Патрульный полицейский наживался на пьяных водителях
Столичная прокуратура вместе с полицейскими задержала патрульного, который наживался на водителях навеселе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Прокуратурой города Киева совместно с КМУ Департаментом внутренней безопасности НПУ задержан 35-летний инспектор патрульной полиции г. Киева во время получения неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что этот полицейский после оформления админпротоколов в отношении водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, предлагал правонарушителям за деньги закрыть материалы дел или способствовать их “лояльному” рассмотрению в суде.
Жертвами полицейского становились прежде всего иностранцы или граждане с низким социальным статусом. Патрульный требовал от своих жертв вознаграждение в размере от 500 гривен до 3,5 тысяч гривен.
“Полицейского задержали сразу после получения им очередной взятки”, — уточнили в прокуратуре.
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Правоохранители готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения для взяточника.
Столичная прокуратура вместе с полицейскими задержала патрульного, который наживался на водителях навеселе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Прокуратурой города Киева совместно с КМУ Департаментом внутренней безопасности НПУ задержан 35-летний инспектор патрульной полиции г. Киева во время получения неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что этот полицейский после оформления админпротоколов в отношении водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, предлагал правонарушителям за деньги закрыть материалы дел или способствовать их “лояльному” рассмотрению в суде.
Жертвами полицейского становились прежде всего иностранцы или граждане с низким социальным статусом. Патрульный требовал от своих жертв вознаграждение в размере от 500 гривен до 3,5 тысяч гривен.
“Полицейского задержали сразу после получения им очередной взятки”, — уточнили в прокуратуре.
Читайте также: Гаишники задержали 76 нетрезвых водителей автобусов
Правоохранители готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения для взяточника.
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