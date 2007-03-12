Раздел: Общество
В Киеве временно изменили некоторые маршруты общественного транспорта
Изменение движение связано с ограничением доступа к посольству РФ.
В Киеве частично перекрыли проспект Воздухофлотский для ограничения доступа к посольству России, в связи были изменены некоторые маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба "Киевпастрнса", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Таким образом, изменения коснулись движения троллейбусов маршрутов №8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119.
- тролейбусы маршрута №8 будут курировать от ул. Смелянской до Севастопольской пл. по маршруту: Чоколовский бульвар – ул. Питерская – ул. Курская, дальше по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №9: аэропорт "Киев" – Севастопольская пл. – Чоколовский бульвар – ул. Питерская – ул. Курская, дальше по маршруту.
В обратном направлении троллейбусы маршрутов №8,9: пл. Л. Толстого -пр. Победы – ул. Довженко – Дегтяревский путепровод – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл., далее по маршруту.
- движение троллейбусов маршрута №17: от пл. Космонавтов по маршруту. В обратном направлении: пл. Л. Толстого – пр. Победы – ул. Довженко – Дегтяревский путепровод – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл. – Воздухофлотский пр. – ул. Антонова – пл. Космонавтов;
- движение троллейбусов маршрута №19: от пл. Космонавтов по своему маршруту. В обратном направлении, ул. Ольжича – ул. Телиги – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл. – ул. Антонова – пл. Космонавтов;
- движение троллейбусов маршрута №19Д – закрыто;
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- движение автобусов маршрута №119: ул. Касияна до Соломенской пл. по своему маршруту. Далее: ул. Липкивского – ул. Толстого – ул. Саксаганского – пр. Победы, далее по маршруту. Обратно: пр. Победы – ул. Старовокзальная – Жилянская – ул. Толстого – ул. Липкивского – Воздухофлотский пр., далее по собственной схеме маршрута.
В Киеве частично перекрыли проспект Воздухофлотский для ограничения доступа к посольству России, в связи были изменены некоторые маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба "Киевпастрнса", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Таким образом, изменения коснулись движения троллейбусов маршрутов №8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119.
- тролейбусы маршрута №8 будут курировать от ул. Смелянской до Севастопольской пл. по маршруту: Чоколовский бульвар – ул. Питерская – ул. Курская, дальше по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №9: аэропорт "Киев" – Севастопольская пл. – Чоколовский бульвар – ул. Питерская – ул. Курская, дальше по маршруту.
В обратном направлении троллейбусы маршрутов №8,9: пл. Л. Толстого -пр. Победы – ул. Довженко – Дегтяревский путепровод – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл., далее по маршруту.
- движение троллейбусов маршрута №17: от пл. Космонавтов по маршруту. В обратном направлении: пл. Л. Толстого – пр. Победы – ул. Довженко – Дегтяревский путепровод – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл. – Воздухофлотский пр. – ул. Антонова – пл. Космонавтов;
- движение троллейбусов маршрута №19: от пл. Космонавтов по своему маршруту. В обратном направлении, ул. Ольжича – ул. Телиги – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл. – ул. Антонова – пл. Космонавтов;
- движение троллейбусов маршрута №19Д – закрыто;
Читайте также: В центре Киева участники акции протеста сожгли «Путина»
- движение автобусов маршрута №119: ул. Касияна до Соломенской пл. по своему маршруту. Далее: ул. Липкивского – ул. Толстого – ул. Саксаганского – пр. Победы, далее по маршруту. Обратно: пр. Победы – ул. Старовокзальная – Жилянская – ул. Толстого – ул. Липкивского – Воздухофлотский пр., далее по собственной схеме маршрута.
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