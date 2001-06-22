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Раздел: Общество  
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Супрун предупредила об обмане в некоторых учреждениях здравоохранения

Супрун предупредила об обмане в некоторых учреждениях здравоохраненияГлава Минздрава предупредила о ложной информации

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее сделала важное заявление о медосмотрах, предупредила украинцев: некоторых учреждений здравоохранения в Украине распространяют ложную информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, смогут получать только неотложную помощь. "Это неправда", – утверждает глава Минздрава, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

К 2019 году, когда учреждения "первички" будут переходить на новую модель финансирования, они получат средства за всех пациентов – и тех, которые подписали декларации по их врачами, и тех, которые еще не выбрали своего врача, но обратились к ним за медицинскими услугами, пишет Супрун на своей официальной странице в Facebook.

"Для медучреждений, которые вошли в первую волну изменений и заключили договоры с НСЗУ, деньги начнут "ходить за пациентом", – рассказывает она. – Оплата будет осуществляться по базовому тарифу 370 грн за каждого человека, подписавшего декларацию, плюс возрастные коэффициенты (в четыре раза больше ребенка, вдвое больше пожилых людей и т.д.). Дополнительно они будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписали декларацию о выборе врача".

Чиновник напомнила, что медучреждения, которые только готовятся подписать договоры с НСЗУ, в третьем квартале получать финансирование по принципу медицинской субвенции.

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"Наша цель – все до одного учреждения первичной помощи должны иметь договоры с НСЗУ до конца года. Выбирайте своих врачей спокойно, взвешенно, однако также не затягивайте выбор врача до конца года, ведь это, прежде всего, вопрос вашего здоровья и здоровья семьи", – заявила Супрун.
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 Теги: Супрун, медреформа

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Сегодня, 21:34 » Автор: Татьяна Ларина
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