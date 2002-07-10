Раздел: Общество
В Киеве появится памятник Илье Муромцу
Скульптура будет высотой до 7 метров.
30 июля 2018 года в Киеве в парке "Муромец" состоится открытие памятника богатырю Илье Муромцу. Памятник будет представлять из себя скульптуру из бронзы высотой до 7 метров, а вся композиция с постаментом - 12 метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Об этом стало известно из сообщения народного депутата Дмитрия Белоцерковца на странице в сети Facebook.
По словам Дмитрия Белоцерковца, скульптура и сквер Ильи Муромца станут первыми из четырех элементов обновлённого парка.
“Бронзовая скульптура богатыря будет высотой до 7 метров. Весить она будет две тонны, общая композиция с камнем, постаментом и холмом будет 12 метров. Позировал, как прототип легендарный Василий Вирастюк”, - написал в сообщении нардеп.
Он также сообщил, что парк будет поделен на четыре зоны, которые будут открываться поэтапно:
сквер Ильи Муромца;
аллея Воспоминаний;
площадь с мифическим Камнем;
ансамбль Хранителей Украины-Руси.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Напомним, информация об установке памятника Ильи Муромцу в одноименном столичном парке вызвала бурные обсуждения: одни спорили об уместности бороды у богатыря, другие обсуждали реальность персонажа и целесообразность постамента.
30 июля 2018 года в Киеве в парке "Муромец" состоится открытие памятника богатырю Илье Муромцу. Памятник будет представлять из себя скульптуру из бронзы высотой до 7 метров, а вся композиция с постаментом - 12 метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Об этом стало известно из сообщения народного депутата Дмитрия Белоцерковца на странице в сети Facebook.
По словам Дмитрия Белоцерковца, скульптура и сквер Ильи Муромца станут первыми из четырех элементов обновлённого парка.
“Бронзовая скульптура богатыря будет высотой до 7 метров. Весить она будет две тонны, общая композиция с камнем, постаментом и холмом будет 12 метров. Позировал, как прототип легендарный Василий Вирастюк”, - написал в сообщении нардеп.
Он также сообщил, что парк будет поделен на четыре зоны, которые будут открываться поэтапно:
сквер Ильи Муромца;
аллея Воспоминаний;
площадь с мифическим Камнем;
ансамбль Хранителей Украины-Руси.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Напомним, информация об установке памятника Ильи Муромцу в одноименном столичном парке вызвала бурные обсуждения: одни спорили об уместности бороды у богатыря, другие обсуждали реальность персонажа и целесообразность постамента.
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