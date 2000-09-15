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Знай наших: украинец-путешественник побывал во всех странах мира

Знай наших: украинец-путешественник побывал во всех странах мираПутешественник стал рекордсменом на острове Пасхи в Чили

Украинец Константин Симоненко посетил 193 страны мира и установил Национальный рекорд. Об этом сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

На острове Пасхи (Чили) возле знаменитых истуканов Константину Симоненко вручили грамоту.

"Konstiantyn Symonenko - теперь официально первый украинец, посетивший все страны мира", - отметил Виталий Зорин.

"Считаю очень символичным, что рекорд его догнал на самом удалённом обитаемом острове в мире! Для этого он в течение 15 лет усердно объезжал Чили. Чтобы попасть туда в самом конце из 193-х стран списка", - отметил он.

"Место вручения Ханга-Роа, остров Пасхи. Все, как я и мечтал много-много лет назад", - поделился Константин.

Зорин также рассказал о дальнейших планах 44-летнего путешественника.

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"У него планы – огород, наконец, завести. И семье напомнить - как он выглядит", - отметил Виталий в комментариях.
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 Теги: Украина, путешествие

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Сегодня, 20:30 » Автор: Татьяна Ларина
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