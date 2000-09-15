Знай наших: украинец-путешественник побывал во всех странах мира

Путешественник стал рекордсменом на острове Пасхи в Чили



Украинец Константин Симоненко посетил 193 страны мира и установил Национальный рекорд. Об этом сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин на своей странице в соцсети Facebook, передает



На острове Пасхи (Чили) возле знаменитых истуканов Константину Симоненко вручили грамоту.



"Konstiantyn Symonenko - теперь официально первый украинец, посетивший все страны мира", - отметил Виталий Зорин.



"Считаю очень символичным, что рекорд его догнал на самом удалённом обитаемом острове в мире! Для этого он в течение 15 лет усердно объезжал Чили. Чтобы попасть туда в самом конце из 193-х стран списка", - отметил он.



"Место вручения Ханга-Роа, остров Пасхи. Все, как я и мечтал много-много лет назад", - поделился Константин.



Зорин также рассказал о дальнейших планах 44-летнего путешественника.



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"У него планы – огород, наконец, завести. И семье напомнить - как он выглядит", - отметил Виталий в комментариях. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинец Константин Симоненко посетил 193 страны мира и установил Национальный рекорд. Об этом сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна На острове Пасхи (Чили) возле знаменитых истуканов Константину Симоненко вручили грамоту."Konstiantyn Symonenko - теперь официально первый украинец, посетивший все страны мира", - отметил Виталий Зорин."Считаю очень символичным, что рекорд его догнал на самом удалённом обитаемом острове в мире! Для этого он в течение 15 лет усердно объезжал Чили. Чтобы попасть туда в самом конце из 193-х стран списка", - отметил он."Место вручения Ханга-Роа, остров Пасхи. Все, как я и мечтал много-много лет назад", - поделился Константин.Зорин также рассказал о дальнейших планах 44-летнего путешественника."У него планы – огород, наконец, завести. И семье напомнить - как он выглядит", - отметил Виталий в комментариях.



