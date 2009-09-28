Раздел: Общество
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
В Украине в четверг, 4 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, синоптики предупреждают, что порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Кроме того, в западных областях местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки от 0 до -5.
В Киеве и Киевской области, в течение суток 4 октября, порывы ветра до 15-20 м/с.
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"Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки от 0 до -5", - говорится в сообщении.
В Украине в четверг, 4 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, синоптики предупреждают, что порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Кроме того, в западных областях местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки от 0 до -5.
В Киеве и Киевской области, в течение суток 4 октября, порывы ветра до 15-20 м/с.
Читайте также: В Украине изменился порядок оформления паспорта
"Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки от 0 до -5", - говорится в сообщении.
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