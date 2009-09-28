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В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Украине в четверг, 4 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, синоптики предупреждают, что порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Кроме того, в западных областях местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки от 0 до -5.

В Киеве и Киевской области, в течение суток 4 октября, порывы ветра до 15-20 м/с.

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"Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки от 0 до -5", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено штормовое предупреждение
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 Теги: штормовое предупреждение, ветер

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Сегодня, 09:25 » Автор: Анна Мартынова
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