Раздел: Общество
В Киеве вечером ограничат движение по Южному мосту
Ограничения будут действовать до пяти часов утра понедельника.
В столице в связи с ремонтом покрытия частично ограничат движение по Южному мосту с вечера воскресенья, 17 февраля, до утра понедельника, 18 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"С 22:00 17 февраля до 5:00 18 февраля в связи с ремонтными работами на Эстакадной части на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении от ул. Николая Бажана в сторону Столичного шоссе", - сказано в сообщении.
Читайте также: Под Киевом разыскивают несовершеннолетнего гражданина Молдовы
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
В столице в связи с ремонтом покрытия частично ограничат движение по Южному мосту с вечера воскресенья, 17 февраля, до утра понедельника, 18 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"С 22:00 17 февраля до 5:00 18 февраля в связи с ремонтными работами на Эстакадной части на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении от ул. Николая Бажана в сторону Столичного шоссе", - сказано в сообщении.
Читайте также: Под Киевом разыскивают несовершеннолетнего гражданина Молдовы
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
221
0
Оставьте свой комментарий