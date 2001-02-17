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Раздел: Общество  
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В Киеве вечером ограничат движение по Южному мосту

В Киеве вечером ограничат движение по Южному мосту Ограничения будут действовать до пяти часов утра понедельника.

В столице в связи с ремонтом покрытия частично ограничат движение по Южному мосту с вечера воскресенья, 17 февраля, до утра понедельника, 18 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"С 22:00 17 февраля до 5:00 18 февраля в связи с ремонтными работами на Эстакадной части на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении от ул. Николая Бажана в сторону Столичного шоссе", - сказано в сообщении.

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Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 15:16 » Автор: Анна Мартынова
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