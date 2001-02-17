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Раздел: Отдых  
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Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Грецию

Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в ГрециюДоступны маршруты в Афины и Салоники.

Лоукостер Wizz Air объявил об открытии двух новых воздушных маршрутов из Киева в греческие Афины и Салоники. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба авиакомпании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что сообщение Киев-Афины будет открыто 21 мая с расписанием рейсов дважды в неделю, по вторникам и субботам, в то время как рейсы по маршруту Киев-Салоники открываются 20 мая и будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Как подчеркнул авиаперевозчик, украинские пассажиры могут уже сейчас планировать свою следующую поездку и бронировать билеты на сайте компании или через мобильное приложение по ценам от 19.99 евро (около 609 грн).

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Известно, что теперь, включая два новых рейса из Украины в Грецию, лоукостер предлагает украинским пассажирам 45 маршрутов в 13 стран мира из трех украинских аэропортов.
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 Теги: Киев, Греция, авиарейсы, Wizz Air

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Сегодня, 12:29 » Автор: Алена Шимко
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