Раздел: Политика
Чиновника ГФС подозревают в уклонении от уплаты налогов
ГПУ подозревает главного налоговика Винницкой области в уклонении от уплаты налогов.
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Сейчас прокуратура расследует факты создания преступной организации, злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС, уклонения от уплаты налогов при экспортно-импортных операциях, пишет пресс-служба.
ГПУ установила, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли чиновники ГФС, а также приближенные к ним основатели и сотрудники ряда фирм. Одному из них также сообщили о подозрении.
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Генпрокуратура сообщает также, что Печерский районный суд Киева 2 августа определил для этого человека меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 50 млн грн.
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Сейчас прокуратура расследует факты создания преступной организации, злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС, уклонения от уплаты налогов при экспортно-импортных операциях, пишет пресс-служба.
ГПУ установила, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли чиновники ГФС, а также приближенные к ним основатели и сотрудники ряда фирм. Одному из них также сообщили о подозрении.
Читайте также: Янукович встретился со своим адвокатом
Генпрокуратура сообщает также, что Печерский районный суд Киева 2 августа определил для этого человека меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 50 млн грн.
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