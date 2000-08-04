» » Чиновника ГФС подозревают в уклонении от уплаты налогов
Раздел: Политика  
0

Чиновника ГФС подозревают в уклонении от уплаты налогов

Чиновника ГФС подозревают в уклонении от уплаты налоговГПУ подозревает главного налоговика Винницкой области в уклонении от уплаты налогов.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Сейчас прокуратура расследует факты создания преступной организации, злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС, уклонения от уплаты налогов при экспортно-импортных операциях, пишет пресс-служба.

ГПУ установила, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли чиновники ГФС, а также приближенные к ним основатели и сотрудники ряда фирм. Одному из них также сообщили о подозрении.

Читайте также: Янукович встретился со своим адвокатом

Генпрокуратура сообщает также, что Печерский районный суд Киева 2 августа определил для этого человека меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 50 млн грн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ГФС, налоги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:17 » Автор: Богдан Процив
     76
     0

Похожие новости по теме

Глава Минфина подозревается в уклонении от уплаты налогов, – СМИ Глава Минфина подозревается в уклонении от уплаты налогов, – СМИ

ГФС проверит министра на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства

Луценко заявил, что против Вилкула возбудили уголовное дело Луценко заявил, что против Вилкула возбудили уголовное дело

Есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Курченко объявлен в розыск Курченко объявлен в розыск

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители сообщили о подозрении заму Кернеса Правоохранители сообщили о подозрении заму Кернеса

Заместителя мэра Харькова по вопросам градостроительства подозревают в незаконном распоряжении земельными участками.

Подольский райсуд Киева уличил Саакашвили во лжи Подольский райсуд Киева уличил Саакашвили во лжи

Подольский райсуд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к главе Одесской областной госадминистрации Михеилу Саакашвили и признал недостоверной информацию об уклонении И.Коломойским от уплаты налогов,

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх