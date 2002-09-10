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Раздел: Политика  
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В Кабмине прокомментировали подозрение Омеляну

В Кабмине прокомментировали подозрение ОмелянуОмелян утверждает, что подозрение НАБУ необоснованно.

В правительстве заявили, что рассчитывают на объективное расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом говорится в опубликованном заявлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", - отметили в правительстве.

В правительстве добавили, что не установлено правонарушений в период пребывания в должности министра Омеляна за время следствия, которое велось против него более года.

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

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Соломенский районный суд Киеве 14 сентября будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
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 Теги: Кабмин, Омелян, подозрение

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Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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