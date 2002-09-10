Раздел: Политика
В Кабмине прокомментировали подозрение Омеляну
Омелян утверждает, что подозрение НАБУ необоснованно.
В правительстве заявили, что рассчитывают на объективное расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Об этом говорится в опубликованном заявлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", - отметили в правительстве.
В правительстве добавили, что не установлено правонарушений в период пребывания в должности министра Омеляна за время следствия, которое велось против него более года.
13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Читайте также: НАБУ вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении
Соломенский районный суд Киеве 14 сентября будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
В правительстве заявили, что рассчитывают на объективное расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Об этом говорится в опубликованном заявлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", - отметили в правительстве.
В правительстве добавили, что не установлено правонарушений в период пребывания в должности министра Омеляна за время следствия, которое велось против него более года.
13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Читайте также: НАБУ вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении
Соломенский районный суд Киеве 14 сентября будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
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