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Раздел: Политика  
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Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения

Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положенияСборы резервистов продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.

Введение военного положения было правильным и своевременным решением. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на аэродроме в Озерном под Житомиром, поздравляя десантников с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию", - отметил Президент.

По его словам, сборы резервистов, которые проходят сейчас в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.

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Отмечается, что сегодня из Озерного личный состав Десантно-штурмовых войск отправили самолетами для выполнения боевых задач на востоке Украины.

Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
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 Теги: Порошенко, военное положение

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Сегодня, 15:50 » Автор: Богдан Процив
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