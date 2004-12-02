Раздел: Политика
Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
Сборы резервистов продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.
Введение военного положения было правильным и своевременным решением. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на аэродроме в Озерном под Житомиром, поздравляя десантников с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию", - отметил Президент.
По его словам, сборы резервистов, которые проходят сейчас в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.
Читайте также: Могерини призвала Россию освободить украинских моряков без всяких условий
Отмечается, что сегодня из Озерного личный состав Десантно-штурмовых войск отправили самолетами для выполнения боевых задач на востоке Украины.
Введение военного положения было правильным и своевременным решением. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на аэродроме в Озерном под Житомиром, поздравляя десантников с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию", - отметил Президент.
По его словам, сборы резервистов, которые проходят сейчас в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.
Читайте также: Могерини призвала Россию освободить украинских моряков без всяких условий
Отмечается, что сегодня из Озерного личный состав Десантно-штурмовых войск отправили самолетами для выполнения боевых задач на востоке Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
58
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
- Крым и Абхазия – «друзья» по несчастью
- В Сети подняли на смех нелепую витрину в Красноярске
- Фотограф разглядел в небе профиль Елизаветы II
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- 48 російських копійок за репост
- Косметические фейлы, знакомые многим девушкам
- Вечерний позитив: подборка лучших анекдотов
- Смешные ошибки строителей из серии «И так сойдет»
- Стало известно, когда пройдут переговоры России, Украины и ЕС по газу
- Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Оставьте свой комментарий