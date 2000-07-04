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Раздел: Россия  
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В России женщина родила ребенка на борту самолета

В России женщина родила ребенка на борту самолета
В субботу, 7 июля, на борту самолета "Уральских авиалиний", совершавшего рейс в Екатеринбург, родила одна из пассажирок.

Наземная служба совместно с экипажем приняли решение вернуть самолет в киргизский город Ош, где мать и новорожденный были переданы врачам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно сообщению, самолет в субботу выполнял рейс по маршруту Ош — Екатеринбург. После взлета одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор выяснила, что у пассажирки начались схватки и уже отошли воды. Бригада бортпроводников приняла роды прямо в воздухе.

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 Теги: Россия, Уральские авиалинии, самолет, роды

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Сегодня, 19:05 » Автор: Алена Шимко
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