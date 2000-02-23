«Боруссия Д», «Атлетико» и «Милан» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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Выиграв оба матча, в следующий раунд плей-офф Лиги Европы последовали московский «Локомотив», «Атлетико», «Милан» и «Лион».Дортмундская «Боруссия» без травмированного Андрея Ярмоленко на последних минутах ушла от поражения в матче с «Аталантой» и по правилу выездного мяча прошла в 1/8 финала.Лидер Серии А «Наполи», несмотря на выездную победу над РБ «Лейпцигом» со счетом 2:0, досрочно завершил еврокубковый сезон.Локомотив М — Ницца 1:0 (первый матч — 3:2)Гол: Денисов, 30ЦСКА – Црвена Звезда 1:0 (0:0)Гол: Дзагоев, 45+1Атлетико — Копенгаген 1:0 (4:1)Гол: Гамейро, 7Зенит — Селтик 3:0 (0:1)Голы: Иванович, 8, Кузяев, 27, Кокорин, 61РБ Лейпциг — Наполи 0:2 (3:1)Голы: Зьелински, 32, Инсинье, 86Вильярреал — Лион 0:1 (1:3)Голы: Траоре, 85Виктория Пльзень — Партизан 2:0 (1:1)Голы: Крменчик, 67, Чермак, 90Лацио — Стяуа 5:1 (0:1)Голы: Иммобиле, 7, 43, 71, Баштуш, 35, Андерсон, 51 — Гнохер, 82Спортинг — Астана 3:3 (3:1)Голы: Дост, 3, Фернандеш, 53, 63 — Томович, 37, Твумаси, 80, Шомко, 90Зальцбург — Реал Сосьедад 2:1 (2:2)Голы: Даббур, 10, Бериша, 74 (с пенальти) — Навас, 28Милан — Лудогорец 1:0 (3:0)Гол: Борини, 21Арсенал – Эстерсунд 1:2 (3:0)Голы: Колашинац, 47 — Айеш, 22, Сема, 24Брага — Марсель 1:0 (0:3)Гол: Орта, 31Аталанта — Боруссия Д 1:1 (2:3)Голы: Толой, 11 — Шмельцер, 83Атлетик — Спартак 1:2 (4:1)Голы: Эчейта, 57 — Адриано, 44, Мельгарехо, 85Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи этой стадии еврокубка будут сыграны 8 и 15 марта.