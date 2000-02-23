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«Боруссия Д», «Атлетико» и «Милан» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

«Боруссия Д», «Атлетико» и «Милан» вышли в 1/8 финала Лиги ЕвропыОпределились 16 претендентов на победу в Лиге Европы сезона 2017-2018.

Выиграв оба матча, в следующий раунд плей-офф Лиги Европы последовали московский «Локомотив», «Атлетико», «Милан» и «Лион».

Дортмундская «Боруссия» без травмированного Андрея Ярмоленко на последних минутах ушла от поражения в матче с «Аталантой» и по правилу выездного мяча прошла в 1/8 финала.

Лидер Серии А «Наполи», несмотря на выездную победу над РБ «Лейпцигом» со счетом 2:0, досрочно завершил еврокубковый сезон.

Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

Локомотив М — Ницца 1:0 (первый матч — 3:2)
Гол: Денисов, 30

ЦСКА – Црвена Звезда 1:0 (0:0)
Гол: Дзагоев, 45+1

Атлетико — Копенгаген 1:0 (4:1)
Гол: Гамейро, 7

Зенит — Селтик 3:0 (0:1)
Голы: Иванович, 8, Кузяев, 27, Кокорин, 61

РБ Лейпциг — Наполи 0:2 (3:1)
Голы: Зьелински, 32, Инсинье, 86

Вильярреал — Лион 0:1 (1:3)
Голы: Траоре, 85

Виктория Пльзень — Партизан 2:0 (1:1)
Голы: Крменчик, 67, Чермак, 90

Лацио — Стяуа 5:1 (0:1)
Голы: Иммобиле, 7, 43, 71, Баштуш, 35, Андерсон, 51 — Гнохер, 82

Спортинг — Астана 3:3 (3:1)
Голы: Дост, 3, Фернандеш, 53, 63 — Томович, 37, Твумаси, 80, Шомко, 90

Зальцбург — Реал Сосьедад 2:1 (2:2)
Голы: Даббур, 10, Бериша, 74 (с пенальти) — Навас, 28

Милан — Лудогорец 1:0 (3:0)
Гол: Борини, 21

Арсенал – Эстерсунд 1:2 (3:0)
Голы: Колашинац, 47 — Айеш, 22, Сема, 24

Брага — Марсель 1:0 (0:3)
Гол: Орта, 31

Аталанта — Боруссия Д 1:1 (2:3)
Голы: Толой, 11 — Шмельцер, 83

Атлетик — Спартак 1:2 (4:1)
Голы: Эчейта, 57 — Адриано, 44, Мельгарехо, 85

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи этой стадии еврокубка будут сыграны 8 и 15 марта.
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 Теги: Лига Европы, Боруссия Д, Атлетико

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Сегодня, 00:44 » Автор: Иван Мартынов
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