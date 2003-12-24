Раздел: Технологии
Северная Корея создала новейший спутник
КНДР планирует запустить спутник в ближайшее время.
Северная Корея (КНДР) разработала новый спутник.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Спутник получил название "Кванменсон-5". В издании не приводятся его технические характеристики. Издание сообщает, что КНДР планирует запустить спутник в ближайшее время.
Указано, что Северная Корея считает запуск спутника своим законным правом, и она дальше намерена продолжить освоение космоса для "исполнения мечты всего человечества".
При этом в Южной Корее опасаются, что под предлогом мирной космической программы КНДР может проводить испытания ракет дальнего действия.
Напомним, ранее сообщалось, что третью группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30" запустили в Китае во вторник. Запуск состоялся с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 03:44 по местному времени. Аппараты на заданную орбиту выведены успешно.
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"Данная группа спутников предназначена для изучения электромагнитных излучений в атмосфере и проведения ряда других научных экспериментов", - указано в сообщении.
Северная Корея (КНДР) разработала новый спутник.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Спутник получил название "Кванменсон-5". В издании не приводятся его технические характеристики. Издание сообщает, что КНДР планирует запустить спутник в ближайшее время.
Указано, что Северная Корея считает запуск спутника своим законным правом, и она дальше намерена продолжить освоение космоса для "исполнения мечты всего человечества".
При этом в Южной Корее опасаются, что под предлогом мирной космической программы КНДР может проводить испытания ракет дальнего действия.
Напомним, ранее сообщалось, что третью группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30" запустили в Китае во вторник. Запуск состоялся с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 03:44 по местному времени. Аппараты на заданную орбиту выведены успешно.
Читайте также: Специалисты назвали худшие гаджеты 2017 года
"Данная группа спутников предназначена для изучения электромагнитных излучений в атмосфере и проведения ряда других научных экспериментов", - указано в сообщении.
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