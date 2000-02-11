Турецкая оборонная компания разработала новую систему защиты танков

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Украинская танкостроительная школа разработала передовой танк дальнего поражения которому нет аналогов в мире. БМ «Оплот», как назвали разработку, сделана на основе Т-84, однако имеет ряд нововведений, который делают его передовым в танкостроительной сфере. В частности «Оплот» может стрелять на расстояние до 200 метров в