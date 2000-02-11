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Раздел: Технологии  
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Турецкая оборонная компания разработала новую систему защиты танков

Турецкая оборонная компания разработала новую систему защиты танковСистему планируется установить и на турецкий танк ALTAY.

Турецкая оборонная компания ASELSAN разработала новую современную систему активной защиты танков и других видов бронетехники, передает агенство Анадолу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Инженеры и конструкторы компании делают ставку на модернизацию тяжелых танков Leopard 2 и M60, находящихся на вооружении ВС Турции.

Система, получившая название Bulat, предполагает установку на танк ряд приборов, которые повысят его уровень защиты. В частности, при обнаружении приближающегося к танку радиоуправляемого снаряда система Bulat генерирует помехи вокруг боевой машины, уничтожающие или сильно ослабляющие его действие.

При разработке системы активной защиты Bulat специалисты ASELSAN учли новейшие разработки в данной области, сделав ставку на повышение мощи танка.

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Компания ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.
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 Теги: Турция, оборона, танк

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Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
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