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Турецкая оборонная компания разработала новую систему защиты танков
Систему планируется установить и на турецкий танк ALTAY.
Турецкая оборонная компания ASELSAN разработала новую современную систему активной защиты танков и других видов бронетехники, передает агенство Анадолу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Инженеры и конструкторы компании делают ставку на модернизацию тяжелых танков Leopard 2 и M60, находящихся на вооружении ВС Турции.
Система, получившая название Bulat, предполагает установку на танк ряд приборов, которые повысят его уровень защиты. В частности, при обнаружении приближающегося к танку радиоуправляемого снаряда система Bulat генерирует помехи вокруг боевой машины, уничтожающие или сильно ослабляющие его действие.
При разработке системы активной защиты Bulat специалисты ASELSAN учли новейшие разработки в данной области, сделав ставку на повышение мощи танка.
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Компания ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.
Турецкая оборонная компания ASELSAN разработала новую современную систему активной защиты танков и других видов бронетехники, передает агенство Анадолу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Инженеры и конструкторы компании делают ставку на модернизацию тяжелых танков Leopard 2 и M60, находящихся на вооружении ВС Турции.
Система, получившая название Bulat, предполагает установку на танк ряд приборов, которые повысят его уровень защиты. В частности, при обнаружении приближающегося к танку радиоуправляемого снаряда система Bulat генерирует помехи вокруг боевой машины, уничтожающие или сильно ослабляющие его действие.
При разработке системы активной защиты Bulat специалисты ASELSAN учли новейшие разработки в данной области, сделав ставку на повышение мощи танка.
Читайте также: Турецкая компания строит в Украине 12-этажный отель
Компания ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.
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