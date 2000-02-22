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Раздел: Технологии  
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Asus показала смартфон Zenfone 5Z, похожий на iPhone X

Asus показала смартфон Zenfone 5Z, похожий на iPhone XСмартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и имеет вырез на экране, как у iPhone X.

Компания Asus представила на выставке MWC 2018 в Барселоне свой флагманский смартфон Zenfone 5Z. Новинка создана на базе топового Android-процессора Qualcomm Snapdragon 845 и имеет вырез на экране, как у iPhone X. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Гаджет получил "монобровь" как у яблочного гаджета, при этом она на 26 процентов меньше по площади. Таким образом, экрану отводится 90 процентов всей лицевой панели.

Разрешение экрана новинки составляет 2264х1080 пикселей. Объем памяти у смартфона будет разниться в зависимости от версии. Их будет три: 6/64 ГБ, 8/128 и 8/256 ГБ.

Основная камера смартфона двойная с разрешением 12 МП, при этом производитель использовал модуль Sony IMX363. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

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Стоимость новинки стартует от отметки в 479 евро.

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 Теги: Asus, Zenfone 5z

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Сегодня, 15:02 » Автор: Богдан Процив
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