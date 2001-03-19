Шлем HTC Vive Pro стал доступен для заказа по цене $800

Комплект поставки не включает контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер Vive Wireless Adapter.



Компания HTC объявила о начале приёма предварительных заказов на шлем виртуальной реальности Vive Pro: поставки устройства будут организованы уже 5 апреля.



Новинка наделена двумя экранами AMOLED с диагональю 3,5 дюйма каждый. Суммарное разрешение составляет 2880 × 1600 пикселей (1440 × 1600 точек на каждый глаз). Частота обновления достигает 90 Гц, угол обзора — 110 градусов, передает интернет-издание



Реализована система отслеживания SteamVR Tracking. Набор сенсоров включает акселерометр, гироскоп, датчик приближения, сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния.



Новый дизайн накладки на лицо и накладки для носа позволяет блокировать больше света, таким образом, увеличивается эффект присутствия. Лицевая поролоновая накладка с тканевой отделкой идеально подходит для практически любой формы лица, а накладка для носа, благодаря дизайну в форме лепестка подходит под абсолютно любую форму носа.



Шлем и наушники, прошедшие сертификацию по стандарту Hi-Res, обеспечивают пространственное реалистичное звучание. Два микрофона с активным шумоподавлением поддерживают режим разговора, что важно для общения в играх и социальных сетях.



«Vive Pro предлагает непревзойдённый уровень погружения в виртуальную среду: реалистичное точное отслеживание, ультра-яркие цвета и супер-реалистичный окружающий звук создают мир, в любую часть которого ты можешь перенестись за считанные секунды. Благодаря самому высококачественному экрану среди представленных на VR устройствах, Vive Pro наполняет жизнью любую реальность», — заявляет разработчик.



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Стоимость шлема составляет 800 долларов США. Комплект поставки не включает контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер Vive Wireless Adapter. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания HTC объявила о начале приёма предварительных заказов на шлем виртуальной реальности Vive Pro: поставки устройства будут организованы уже 5 апреля.Новинка наделена двумя экранами AMOLED с диагональю 3,5 дюйма каждый. Суммарное разрешение составляет 2880 × 1600 пикселей (1440 × 1600 точек на каждый глаз). Частота обновления достигает 90 Гц, угол обзора — 110 градусов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru Реализована система отслеживания SteamVR Tracking. Набор сенсоров включает акселерометр, гироскоп, датчик приближения, сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния.Новый дизайн накладки на лицо и накладки для носа позволяет блокировать больше света, таким образом, увеличивается эффект присутствия. Лицевая поролоновая накладка с тканевой отделкой идеально подходит для практически любой формы лица, а накладка для носа, благодаря дизайну в форме лепестка подходит под абсолютно любую форму носа.Шлем и наушники, прошедшие сертификацию по стандарту Hi-Res, обеспечивают пространственное реалистичное звучание. Два микрофона с активным шумоподавлением поддерживают режим разговора, что важно для общения в играх и социальных сетях.«Vive Pro предлагает непревзойдённый уровень погружения в виртуальную среду: реалистичное точное отслеживание, ультра-яркие цвета и супер-реалистичный окружающий звук создают мир, в любую часть которого ты можешь перенестись за считанные секунды. Благодаря самому высококачественному экрану среди представленных на VR устройствах, Vive Pro наполняет жизнью любую реальность», — заявляет разработчик.Стоимость шлема составляет 800 долларов США. Комплект поставки не включает контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер Vive Wireless Adapter.



