» » Шлем HTC Vive Pro стал доступен для заказа по цене $800
Раздел: Технологии  
+1

Шлем HTC Vive Pro стал доступен для заказа по цене $800

Шлем HTC Vive Pro стал доступен для заказа по цене $800Комплект поставки не включает контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер Vive Wireless Adapter.

Компания HTC объявила о начале приёма предварительных заказов на шлем виртуальной реальности Vive Pro: поставки устройства будут организованы уже 5 апреля.

Новинка наделена двумя экранами AMOLED с диагональю 3,5 дюйма каждый. Суммарное разрешение составляет 2880 × 1600 пикселей (1440 × 1600 точек на каждый глаз). Частота обновления достигает 90 Гц, угол обзора — 110 градусов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

Реализована система отслеживания SteamVR Tracking. Набор сенсоров включает акселерометр, гироскоп, датчик приближения, сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния.

Новый дизайн накладки на лицо и накладки для носа позволяет блокировать больше света, таким образом, увеличивается эффект присутствия. Лицевая поролоновая накладка с тканевой отделкой идеально подходит для практически любой формы лица, а накладка для носа, благодаря дизайну в форме лепестка подходит под абсолютно любую форму носа.

Шлем и наушники, прошедшие сертификацию по стандарту Hi-Res, обеспечивают пространственное реалистичное звучание. Два микрофона с активным шумоподавлением поддерживают режим разговора, что важно для общения в играх и социальных сетях.

«Vive Pro предлагает непревзойдённый уровень погружения в виртуальную среду: реалистичное точное отслеживание, ультра-яркие цвета и супер-реалистичный окружающий звук создают мир, в любую часть которого ты можешь перенестись за считанные секунды. Благодаря самому высококачественному экрану среди представленных на VR устройствах, Vive Pro наполняет жизнью любую реальность», — заявляет разработчик.

Читайте также: Американская корпорация назвала технологии, которые изменят жизнь людей

Стоимость шлема составляет 800 долларов США. Комплект поставки не включает контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер Vive Wireless Adapter.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: HTC Vive Pro

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:30 » Автор: Богдан Процив
     310
     0

Похожие новости по теме

Представлена обновленная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Pro Представлена обновленная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Pro

Вместе с HTC Vive Pro состоялся дебют и аксессуара Vive Wireless Adapter.

HTC выпустила шлем виртуальной реальности Vive Focus HTC выпустила шлем виртуальной реальности Vive Focus

Vive Focus оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 и экраном AMOLED.

HTC представила автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus HTC представила автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus

Дизайн нового устройства напоминает одновременно модели HTC и PlayStation VR.

HTC анонсировала беспроводной адаптер для шлема Vive HTC анонсировала беспроводной адаптер для шлема Vive

Без проводов пользователи смогут ещё глубже погрузиться в виртуальную реальность.

HTC распродала 15 тысяч шлемов виртуальной реальности Vive за 10 минут HTC распродала 15 тысяч шлемов виртуальной реальности Vive за 10 минут

В целом, отзывы о Vive были положительными.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх