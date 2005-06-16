Раздел: Технологии
В Facebook Messenger может появиться видеореклама
Facebook Messenger начнет показывать видеорекламу рядом с сообщениями.
Навязчивая реклама давно стала бичом крупнейшей социальной сети в мире. Но теперь Facebook решил зайти еще дальше. Со следующего понедельника, 26 июня, в приложении Messenger для iOS и Android появится видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Миллионы пользователей уже постепенно свыклись к самому факту наличия рекламы в приложении Messenger, которое представляет доступ к сервису обмена сообщениями Facebook на смартфонах и планшетах. Но теперь эта реклама станет намного более навязчивой.
Кроме статической рекламы появится и видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением. Эксперты отмечают, что это вполне логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.
Эксперты также отмечают, что пользователи в свое время весьма агрессивно восприняли появление видеорекламы в приоложении Facebook, в результате шумихи компания была вынуждена добавить в меню пункт отключения автоматического воспроизведения видео.
Пока неизвестно, будет ли этот пункт изначально встроен в Messenger, когда будет выпущено обновление с поддержкой видеорекламы.
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По словам Стефаноса Лукакоса, который отвечает за рекламу в Messenger, компания намерена осуществлять мониторинг реакции пользователей. Лукакос утверждает, что появление статической рекламы в мессенджере никак не отразилось на активности пользователей. "С видео может быть иначе, но мы все же верим в то, что все будет хорошо", - заявил Лукакос.
Навязчивая реклама давно стала бичом крупнейшей социальной сети в мире. Но теперь Facebook решил зайти еще дальше. Со следующего понедельника, 26 июня, в приложении Messenger для iOS и Android появится видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Миллионы пользователей уже постепенно свыклись к самому факту наличия рекламы в приложении Messenger, которое представляет доступ к сервису обмена сообщениями Facebook на смартфонах и планшетах. Но теперь эта реклама станет намного более навязчивой.
Кроме статической рекламы появится и видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением. Эксперты отмечают, что это вполне логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.
Эксперты также отмечают, что пользователи в свое время весьма агрессивно восприняли появление видеорекламы в приоложении Facebook, в результате шумихи компания была вынуждена добавить в меню пункт отключения автоматического воспроизведения видео.
Пока неизвестно, будет ли этот пункт изначально встроен в Messenger, когда будет выпущено обновление с поддержкой видеорекламы.
Читайте также: Опубликованы изображения фаблета Xiaomi Mi Max 3
По словам Стефаноса Лукакоса, который отвечает за рекламу в Messenger, компания намерена осуществлять мониторинг реакции пользователей. Лукакос утверждает, что появление статической рекламы в мессенджере никак не отразилось на активности пользователей. "С видео может быть иначе, но мы все же верим в то, что все будет хорошо", - заявил Лукакос.
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