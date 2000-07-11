Раздел: Технологии
Facebook взялся за подозрительные аккаунты из России
Мессенджер Facebook тестирует новую функцию.
Мессенджер Facebook будет предупреждать пользователей, что им приходит сообщение от подозрительного аккаунта из России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Мессенджер Facebook тестирует новую функцию: при получении сообщения от неизвестного пользователя будет предоставляться дополнительная информация о контакте. В частности, Фейсбук будет предупреждать о том, что учетная запись была создана недавно, а также какой номер телефона использовался для входа в систему, пишет Motherboard.
«Мы тестируем возможность предоставлять пользователям больше информации об отправителях, с которыми они не были ранее знакомы», — рассказали изданию в компании.
Фейсбук предупреждает не только о том, что получено сообщение от недавно созданного аккаунта, но и о том, что зарегистрирован он на российский номер телефона, при этом он не является другом пользователя, даже если его имя такое же, как у друга.
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Facebook столкнулся с волной кампаний по дезинформации — например, перед президентскими выборами в США в 2016 году, когда россиян уличили в пропаганде через социальную сеть. Новая функция призвана предотвратить возможность подобных манипуляций.
«Это всего лишь небольшой тест», — сказали представители Facebook изданию Motherboard.
Мессенджер Facebook будет предупреждать пользователей, что им приходит сообщение от подозрительного аккаунта из России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Мессенджер Facebook тестирует новую функцию: при получении сообщения от неизвестного пользователя будет предоставляться дополнительная информация о контакте. В частности, Фейсбук будет предупреждать о том, что учетная запись была создана недавно, а также какой номер телефона использовался для входа в систему, пишет Motherboard.
«Мы тестируем возможность предоставлять пользователям больше информации об отправителях, с которыми они не были ранее знакомы», — рассказали изданию в компании.
Фейсбук предупреждает не только о том, что получено сообщение от недавно созданного аккаунта, но и о том, что зарегистрирован он на российский номер телефона, при этом он не является другом пользователя, даже если его имя такое же, как у друга.
Читайте также: Facebook заблокировала коммерческие аккаунты крымчан
Facebook столкнулся с волной кампаний по дезинформации — например, перед президентскими выборами в США в 2016 году, когда россиян уличили в пропаганде через социальную сеть. Новая функция призвана предотвратить возможность подобных манипуляций.
«Это всего лишь небольшой тест», — сказали представители Facebook изданию Motherboard.
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