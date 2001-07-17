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Раздел: Технологии  
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Прибыль Microsoft достигла рекордного значения

Прибыль Microsoft достигла рекордного значенияКапитализация компании превышает $800 млрд.

По итогам 2018-го финансового года американская корпорация Microsoft увеличила доход на 14% в сравнении с прошлым годом - до $110,4 млрд, что является рекордом для компании.

Об этом сообщили в корпорации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Чистая прибыль компании по итогам квартала составила $8,8 млрд в сравнении с $8,1 млрд годом ранее.

Квартальная выручка компании увеличилась на 17% и составила $30,1 млрд, что выше прогнозов рынка. Операционная прибыль выросла на 35%, составив $10,4 млрд.

Кроме того, выручка от серверов и облачных сервисов увеличилась на 26%, а выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла на 23% – до $9,6 млрд. Сами продажи Azure увеличились на 89%.

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Капитализация компании превышает $800 млрд.
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 Теги: Microsoft, доход

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Сегодня, 11:21 » Автор: Богдан Процив
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