Раздел: Технологии
Назван самый популярный в мире iPhone
Лидером, по словам Тима Кука, вновь стал iPhone X.
Глава Apple Тим Кук отчитался о продажах каждой из моделей iPhone в третьем квартале 2018 года. Наиболее популярной моделью, по его словам, вновь стал iPhone X. При этом им довольны 98 процентов пользователей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Также Кук заявил, чо доходы компании Apple выросли на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом хороший рост приносят предложения компании "миграции с Android, покупкам первого смартфона и существующим клиентам".
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По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, общий уровень удовлетворенности пользователей продуктами компании составляет 96 процентов.
Глава Apple Тим Кук отчитался о продажах каждой из моделей iPhone в третьем квартале 2018 года. Наиболее популярной моделью, по его словам, вновь стал iPhone X. При этом им довольны 98 процентов пользователей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Также Кук заявил, чо доходы компании Apple выросли на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом хороший рост приносят предложения компании "миграции с Android, покупкам первого смартфона и существующим клиентам".
Читайте также: Google запускает в Украине новый сервис
По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, общий уровень удовлетворенности пользователей продуктами компании составляет 96 процентов.
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