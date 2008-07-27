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Раздел: Технологии  
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Назван самый популярный в мире iPhone

Назван самый популярный в мире iPhoneЛидером, по словам Тима Кука, вновь стал iPhone X.

Глава Apple Тим Кук отчитался о продажах каждой из моделей iPhone в третьем квартале 2018 года. Наиболее популярной моделью, по его словам, вновь стал iPhone X. При этом им довольны 98 процентов пользователей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Также Кук заявил, чо доходы компании Apple выросли на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом хороший рост приносят предложения компании "миграции с Android, покупкам первого смартфона и существующим клиентам".

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По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, общий уровень удовлетворенности пользователей продуктами компании составляет 96 процентов.
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 Теги: iPhone, Apple

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Сегодня, 17:35 » Автор: Богдан Процив
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Лидером в первом квартале 2018 года стал iPhone X. Следом за ним идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

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