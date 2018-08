Целое поколение китайцев не знают о Google и Facebook

Корреспондент издания The New York Times Ли Юнь описал современную китайскую молодежь - поколение, выросшее во времена цензуры западных интернет-медиа и сервисов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Медиавектор Сейчас они, буквально, живут в условиях альтернативной сети, отличной от всего мира. Редакция AIN.UA приводит адаптированный перевод материала. Юнь показывает отличия между Западом и Китаем на примере 18-летнего Вея Дионга. Подросток из южнокитайского города Лючжоу увлекает баскетболом, слушает хип-хоп и смотрит голливудские фильмы о супергероях. Главное отличие - Дионг никогда не слышал про Google или Twitter.Даже упоминание Facebook встречалось ему лишь однажды. Таких как Дионг - еще целое поколение. За последнее десятилетие китайские власти заблокировали Google, Facebook, Twitter, Instagram, а также тысячи других ресурсов, в числе которых есть The New York Times и даже Wikipedia. Их место заняли китайские аналоги, которые проходят через строгую цензуру.Привыкнув к местным приложениям и сервисам, многие не выражают интереса к тому, что заблокировано в сети. Это позволяет Пекину строить альтернативную систему ценностей, противостоящую западной либеральной демократии. Юнь опасается, что тренд набирает популярности - Китай начал «экспортировать» свою модель контроля за интернетом в страны вроде Вьетнама, Танзании и Эфиопии.Такой исход прямо противоположен тому, что думали на Западе про интернет в начале 2000-х. Тогда президент Билл Клинтон уверял, что популярность сети сделает Китай более открытым обществом, наподобие Соединенных Штатов. «В новом столетии, свобода будет распространяться по мобильному телефону и кабельному модему», уверял политик. Случилось иначе. Теперь для иностранных интернет-гигантов выход на огромный китайский рынок кажется все более несбыточной мечтой. Под руководством Си Цзиньпина Коммунистическая партия усилила идеологический контроль за сетью. Лишь за первое полугодие 2018 года местный интернет-регулятор отозвал лицензии или закрыл более 3000 сайтов.Несмотря на это, американские компании делают попытки - пусть и не очень успешные. Google, по слухам, создает цензурированную версию поискового приложения. В прошлом месяце Facebook получила разрешение на ведение деятельности в провинции Чжэцзян. Соцсеть говорила о планах открыть там инновационный хаб, но власти быстро пошли на попятную. Юнь отмечает, что даже если западным сервисам удастся проникнуть в Китай, они могут не встретить интереса у пользователей. Он приводит результаты исследования, проведенного Пекинским и Стэнфордским университетами. В рамках него 1000 китайских студентов из двух университетов Пекина выдали инструменты для обхода блокировок и цензуры. Примерно половина ими не воспользовалась. Из тех, кто применил их, почти не нашлось посетителей западных новостных сайтов, заблокированных в Китае.В заключении указывалось, что китайская цензура особенно эффективна, потому что «создает условия, в которых людям не нужна запрещенная информация». Даже среди тех, кто родился в 80-х, настроения были иными. Юнь приводит пример Хана Хана - блогера, который набрал 40 млн подписчиков на Weibo (китайский аналог Twitter) и продавал миллионные тиражи своих книг, оспаривая устройство китайской политической системы и критикуя традиционные ценности. Среди нынешних 20-летних таких людей нет. Правда, и сам Хан больше не похож на себя - на Weibo он теперь преимущественно постит о своем бизнесе. Другие предпочитают сервисы вроде Baidu, WeChat или платформу для создания коротких видео TikTok.Пользователи источают оптимизм. По итогам опроса 10 000 юзеров, проведенного компанией Tencent, примерно каждые 8 из 10 китайцев уверены - сейчас их страна переживает лучшее время или ежедневно продвигается вперед. Примерно тот же процент людей заявил об позитивном взгляде на свое будущее. Юнь иллюстрирует это примерами. 28-летняя Шень Янан работает на сайте по продаже недвижимости и живет в трехмиллионном городе рядом с Пекином. Она верит, что Китай - великая страна и готова делать все, чтобы сделать ее сильнее.Каждый вечер Шень смотрит южнокорейские мыльные оперы. Новостных приложений у нее нет - девушка говорит, что не интересуется политикой. Ее взаимодействие с заблокированными сервисами ограничилось использованием Google Maps во время поездок в Японию. Заблокированные сайты она не посещает: «В китайских приложениях есть все, что нужно». Ее подруга Чу Юнкин тратит вечера на просмотр коротких видео в TikTok. Иногда она читает новости на портале Jinri Toutiao и обнаруживает, как много стран вокруг погружены в войны и восстания. Чу уверена: «Китай - гораздо лучшее место». 14-летний Вен Шеньхан хочет стать рэпером. Он идеализирует Дрейка и Канье Веста. Парня удивляет, что артисты громко заявляют о социальных проблемах и даже не стесняются критиковать президента. В Китае подобного бы не позволили, уверен подросток - потому что это развивающаяся страна, которой нужна социальная стабильность. Именно повторения таких слов в учебниках и медиа, отмечает Юнь, добивается Коммунистическая партия. Шеньхан знает о существовании Google, Facebook, Twitter и Instagram. Друг его отца рассказал ему, что сервисы заблокировали из-за несоответствия контента «развитию китайского социализма».Парень заявляет: «Мне они [приложения] не нужны». Но когда молодые китайцы путешествуют за границу, им приходится обживаться в совершенно новой интернет-экосистеме. 23-летний Перри Фенг, который два года назад переехал из Китая на учебу в австралийский Сидней, открыл для себя множество новых сайтов. Возвращаясь на праздники домой, ему сложно отвыкнуть от пользования Google. Также Фенг отучается читать политические новости в присутствии родителей - они его ругают.Студент говорит: Китайские приложения становятся бесполезными, как только ты пересекаешь границу. Но с Google можно посещать любую страну и пользоваться одной программой. Возврат инвестиций очень высок.