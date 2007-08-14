Раздел: Технологии
OPPO анонсировала смартфон с тройной камерой
Представить новинку планируют 23 августа.
Компания OPPO представила тизерное изображение своего нового смартфона R17 Pro, который получит тройную основную камеру. Кроме того, камера будет поддерживать технологию ToF 3D, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Технология ToF 3D предусматривает трехмерное сканирование, превосходящее то, что есть в iPhone X. Поэтому, R17 Pro может стать первым бюджетным смартфоном с такой технологией, которая может быть использована для дополненной реальности, распознавания жестов и тому подобное.
Также, вероятно, R17 Pro получит поддержку искусственного интеллекта Super Clear Engine на R17 Pro, что позволит записывать качественные ночные снимки. Однако OPPO еще не подтвердила спецификации OPPO R17 Pro. По слухам, модель получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
Читайте также: Компания Oppo анонсировала смартфон-середнячок R1. Фото
Представить новинку планируют 23 августа.
Компания OPPO представила тизерное изображение своего нового смартфона R17 Pro, который получит тройную основную камеру. Кроме того, камера будет поддерживать технологию ToF 3D, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Технология ToF 3D предусматривает трехмерное сканирование, превосходящее то, что есть в iPhone X. Поэтому, R17 Pro может стать первым бюджетным смартфоном с такой технологией, которая может быть использована для дополненной реальности, распознавания жестов и тому подобное.
Также, вероятно, R17 Pro получит поддержку искусственного интеллекта Super Clear Engine на R17 Pro, что позволит записывать качественные ночные снимки. Однако OPPO еще не подтвердила спецификации OPPO R17 Pro. По слухам, модель получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
Читайте также: Компания Oppo анонсировала смартфон-середнячок R1. Фото
Представить новинку планируют 23 августа.
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