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Раздел: Технологии  
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Google запускает новый удобный мессенджер

Google запускает новый удобный мессенджер В Google заявили о намерении выпустить совершенно новый месседжер.

Компания Google анонсировала запуск нового месседжера, который может превзойти популярные WhatsApp и Telegram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Представители корпорации Google заявили о намерении выпустить совершенно новый месседжер, призванный затмить WhatsApp, Telegram, Viber и аналогичные сервисы.

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Издание указывает, что ранее Google выпускала множество сервисов для общения, но все они были явно провальными и не могли обойти по популярности конкурентов.
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 Теги: Google, мессенджер

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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