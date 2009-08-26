В китайских детских садах учителей заменили на роботов

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В буддистском храме Лунцюань в Пекине теперь можно увидеть робота-монаха по имени Xian’er.

Исследовательское подразделение Microsoft продемонстрировало технологию сенсорного 3D-экрана с тактильной отдачей. Объекты, которые отображаются на данном экране в прямом смысле слова можно «пощупать», говорится на сайте разработчиков. Система сенсорной технологии имеет в себе два основных элемента: экран и рука-манипулятор.