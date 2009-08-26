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Раздел: Технологии  
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В китайских детских садах учителей заменили на роботов

В китайских детских садах учителей заменили на роботовВ 600 дошкольных заведениях КНР приступил к работе механический педагог по имени Кико.

Как сообщает Euronews, основной задачей Кико станет увлечь подрастающее поколение учебой. Рост робота всего 60 сантиметров, у него круглая белая голова и сенсорный экран вместо лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Механический педагог рассказывает детям интересные истории и сказки, предлагает упражнения и задачки разной степени сложности. При этом сенсорный экран Кико мигает красными сердечками. Помимо прочего, он ведет непрерывную запись видео и отвечает на вопросы своих подопечных.

«Больше всего мне нравится в этих роботах то, что они эмоционально стабильнее, чем люди», - поделилась впечатлениями одна из преподавательниц детского сада, которая уже работала с Кико.

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Робот стоит 10 тысяч юаней (более 41 тысячи гривен) - это средняя месячная зарплата китайского учителя.
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 Теги: Китай, детский сад, робот, учитель

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Сегодня, 12:05 » Автор: Алена Шимко
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