Раздел: Технологии
В китайских детских садах учителей заменили на роботов
В 600 дошкольных заведениях КНР приступил к работе механический педагог по имени Кико.
Как сообщает Euronews, основной задачей Кико станет увлечь подрастающее поколение учебой. Рост робота всего 60 сантиметров, у него круглая белая голова и сенсорный экран вместо лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Механический педагог рассказывает детям интересные истории и сказки, предлагает упражнения и задачки разной степени сложности. При этом сенсорный экран Кико мигает красными сердечками. Помимо прочего, он ведет непрерывную запись видео и отвечает на вопросы своих подопечных.
«Больше всего мне нравится в этих роботах то, что они эмоционально стабильнее, чем люди», - поделилась впечатлениями одна из преподавательниц детского сада, которая уже работала с Кико.
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Робот стоит 10 тысяч юаней (более 41 тысячи гривен) - это средняя месячная зарплата китайского учителя.
Как сообщает Euronews, основной задачей Кико станет увлечь подрастающее поколение учебой. Рост робота всего 60 сантиметров, у него круглая белая голова и сенсорный экран вместо лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Механический педагог рассказывает детям интересные истории и сказки, предлагает упражнения и задачки разной степени сложности. При этом сенсорный экран Кико мигает красными сердечками. Помимо прочего, он ведет непрерывную запись видео и отвечает на вопросы своих подопечных.
«Больше всего мне нравится в этих роботах то, что они эмоционально стабильнее, чем люди», - поделилась впечатлениями одна из преподавательниц детского сада, которая уже работала с Кико.
Читайте также: В Украине поднимут оплату за питание в детских садах
Робот стоит 10 тысяч юаней (более 41 тысячи гривен) - это средняя месячная зарплата китайского учителя.
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