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Раздел: Технологии  
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Илон Маск хочет создать сверхзвуковой электросамолет

Илон Маск хочет создать сверхзвуковой электросамолетМаск давно хочет создать подобное устройство.

Основатель Tesla Илон Маск планирует создать сверхзвуковой электросамолет.

Об этом он заявил в интервью для подкаста Joe Rogan Experience, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Сверхзвуковой реактивный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой значительно бы упростил всем жизнь и стал бы лидером всего рынка, считает Илон Маск. По его словам, он давно хочет создать подобное устройство, но пока только обсуждал его с друзьями.

При этом Маск отметил, что технологии вертикального взлета максимально не подходят для сверхзвукового полета. Кроме того, разработка электросамолета на сегодняшний день не является для него приоритетной.

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Недавно Маск и несколько топ-менеджеров SpaceX провели встречу с 60 геологами, астробиологами и космическими инженерами, на которой обсудили планы по колонизации Марса. Участников встречи попросили сохранить в тайне свое участие в ней и результаты обсуждения.
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 Теги: Илон Маск, электросамолет

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Сегодня, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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