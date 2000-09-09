Раздел: Технологии
После установки обновлений Windows 10 у людей перестают работать компьютеры
На днях случился релиз обновления под названием KB4457128.
В американской корпорации Microsoft работают одни из самых ленивых разработчиков, потому как они постоянно допускают какие-то оплошности, из-за которых затем происходят крайне неприятные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Из-за отсутствия полноценной проверки программного обеспечения, даже небольшой патч весом в несколько мегабайт может просто вывести операционную систему Windows 10 из строя, а вместе с ней и убить компьютер, потому как без ОС им станет невозможно пользоваться, что вполне логично.
На днях случился релиз обновления под названием KB4457128, которое уже доступно для загрузки и установки всем пользователям. Сам апдейт вроде как является нормальным, то есть он никак не сказывается на работе компьютера в худшую сторону, но есть один важный нюанс.
После установки данного программного обеспечения затем оно вновь начинает отображаться в центре обновлений Windows 10, и если не принять меры современно, то оно будет установлено вновь. Многие пользователи, у которых апдейт KB4457128 установился два раза, столкнулись с тем, что компьютер просто перестал включаться. Случилось это из-за того, что отказала система обслуживания Servicing Stack Update (SSU).
При запуске появляется сообщениями со словами «Ошибка. Не удалось установить SSU перед LCU. Выключите ваш компьютер и включите снова». Конечно, перезагрузка электронного устройства никак не решает проблему, то есть операционную систему нужно каким-то образом чинить, либо же переустанавливать. В обоих случаях требуются затраты личного времени, что уже станет для многих людей проблемой, ведь компьютеры используются не только для игр и просмотра фильмов, но еще и для полноценной работы, которой многие люди зарабатывают деньги себе на хлеб. Компания Microsoft же в своем духе преподнесла сюрприз пользователям Windows 10, выпустив обновление, которое напрочь убивает компьютеры.
Читайте также: Microsoft устанавливает Windows 10 на компьютеры без ведома пользователей
Конечно, данный недочет уже вскоре будет исправлен, однако подобное однажды гарантированно повторится вновь, потому как известный американский производитель программного обеспечения не извлекает никаких уроков из своих ошибок, и это очень печально.
В американской корпорации Microsoft работают одни из самых ленивых разработчиков, потому как они постоянно допускают какие-то оплошности, из-за которых затем происходят крайне неприятные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Из-за отсутствия полноценной проверки программного обеспечения, даже небольшой патч весом в несколько мегабайт может просто вывести операционную систему Windows 10 из строя, а вместе с ней и убить компьютер, потому как без ОС им станет невозможно пользоваться, что вполне логично.
На днях случился релиз обновления под названием KB4457128, которое уже доступно для загрузки и установки всем пользователям. Сам апдейт вроде как является нормальным, то есть он никак не сказывается на работе компьютера в худшую сторону, но есть один важный нюанс.
После установки данного программного обеспечения затем оно вновь начинает отображаться в центре обновлений Windows 10, и если не принять меры современно, то оно будет установлено вновь. Многие пользователи, у которых апдейт KB4457128 установился два раза, столкнулись с тем, что компьютер просто перестал включаться. Случилось это из-за того, что отказала система обслуживания Servicing Stack Update (SSU).
При запуске появляется сообщениями со словами «Ошибка. Не удалось установить SSU перед LCU. Выключите ваш компьютер и включите снова». Конечно, перезагрузка электронного устройства никак не решает проблему, то есть операционную систему нужно каким-то образом чинить, либо же переустанавливать. В обоих случаях требуются затраты личного времени, что уже станет для многих людей проблемой, ведь компьютеры используются не только для игр и просмотра фильмов, но еще и для полноценной работы, которой многие люди зарабатывают деньги себе на хлеб. Компания Microsoft же в своем духе преподнесла сюрприз пользователям Windows 10, выпустив обновление, которое напрочь убивает компьютеры.
Читайте также: Microsoft устанавливает Windows 10 на компьютеры без ведома пользователей
Конечно, данный недочет уже вскоре будет исправлен, однако подобное однажды гарантированно повторится вновь, потому как известный американский производитель программного обеспечения не извлекает никаких уроков из своих ошибок, и это очень печально.
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