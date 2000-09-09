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Раздел: Технологии  
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После установки обновлений Windows 10 у людей перестают работать компьютеры

После установки обновлений Windows 10 у людей перестают работать компьютерыНа днях случился релиз обновления под названием KB4457128.

В американской корпорации Microsoft работают одни из самых ленивых разработчиков, потому как они постоянно допускают какие-то оплошности, из-за которых затем происходят крайне неприятные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Из-за отсутствия полноценной проверки программного обеспечения, даже небольшой патч весом в несколько мегабайт может просто вывести операционную систему Windows 10 из строя, а вместе с ней и убить компьютер, потому как без ОС им станет невозможно пользоваться, что вполне логично.

На днях случился релиз обновления под названием KB4457128, которое уже доступно для загрузки и установки всем пользователям. Сам апдейт вроде как является нормальным, то есть он никак не сказывается на работе компьютера в худшую сторону, но есть один важный нюанс.

После установки данного программного обеспечения затем оно вновь начинает отображаться в центре обновлений Windows 10, и если не принять меры современно, то оно будет установлено вновь. Многие пользователи, у которых апдейт KB4457128 установился два раза, столкнулись с тем, что компьютер просто перестал включаться. Случилось это из-за того, что отказала система обслуживания Servicing Stack Update (SSU).

При запуске появляется сообщениями со словами «Ошибка. Не удалось установить SSU перед LCU. Выключите ваш компьютер и включите снова». Конечно, перезагрузка электронного устройства никак не решает проблему, то есть операционную систему нужно каким-то образом чинить, либо же переустанавливать. В обоих случаях требуются затраты личного времени, что уже станет для многих людей проблемой, ведь компьютеры используются не только для игр и просмотра фильмов, но еще и для полноценной работы, которой многие люди зарабатывают деньги себе на хлеб. Компания Microsoft же в своем духе преподнесла сюрприз пользователям Windows 10, выпустив обновление, которое напрочь убивает компьютеры.

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Конечно, данный недочет уже вскоре будет исправлен, однако подобное однажды гарантированно повторится вновь, потому как известный американский производитель программного обеспечения не извлекает никаких уроков из своих ошибок, и это очень печально.
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 Теги: Windows 10, обновление

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Сегодня, 14:03 » Автор: Алена Шимко
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