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Раздел: Технологии  
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Новый iPhone оказался в дефиците

Новый iPhone оказался в дефицитеiPhone XS Max оказался в дефиците в первый день предзаказа

Несмотря на высокую цену, iPhone XS Max оказался в дефиците ещё до начала продаж. В первый же день приёма предзаказов на новые смартфоны, которые Apple представила 12 сентября, на американском сайте компании изменили сроки поставки модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Вместо даты 21 сентября теперь указано, что ожидание покупки может растянуться на две недели. Это означает, что число заказов на данную модель превысило количество устройств, зарезервированных для первой партии. Правда, размер этой партии в штуках не сообщается.Схожая ситуация наблюдается в Великобритании, жителям которой также придётся дожидаться новинки 1–2 недели.

А вот во Франции, к примеру, закончилась только базовая версия iPhone XS Max с 64 Гбайт встроенной флеш-памяти.

В пятницу французы ещё могли оформить предзаказ на 128- и 256-гигабайтные модификации с поставкой 21 сентября.

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По стоимости модель XS Max, оснащённая 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, побила прошлогодний рекорд iPhone X среди смартфонов Apple. В США версия с 512 Гбайт флеш-памяти оценена в $1449.
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 Теги: iPhone, смартфон

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