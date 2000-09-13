Раздел: Технологии
Стало известно, сколько рабочих мест не станет из-за развития технологий
Для многих перспектива неутешительна.
Ученые из Евразийского института конкурентоспособности и специалисты консалтинговой компании Strategy Partners подсчитали, что к 2022 году технологический прогресс уничтожит около 75 миллионов рабочих мест.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Уже сейчас на долю машин и алгоритмов приходится 29 % рабочих часов, а через три года показатель увеличится на 42 %.
Роботы и нейросети будут выполнять половину задач вместо людей. В результате внедрения новых технологий через несколько лет производительность труда вырастет в среднем на 30 %, пишут исследователи.
Читайте также: Японцы «подарят» украинцам три тысячи рабочих мест
Хорошие новости в том, что пока автоматизировать можно меньше четверти рабочих процессов. Кроме того, технологии должен кто-то внедрять. По подсчетам исследователей, это обеспечит дополнительные 133 миллиона вакансий.
Ученые опросили руководителей 313 компаний в 20 странах мира. Выяснилось, что работодатели поддерживают сотрудников, которые самостоятельно осваивают новые технологии, но переучивать тех, кто испытывает трудности, не собираются. Главный страх 64 % компаний - рост стоимости рабочей силы в ближайшие пару лет.
Ученые из Евразийского института конкурентоспособности и специалисты консалтинговой компании Strategy Partners подсчитали, что к 2022 году технологический прогресс уничтожит около 75 миллионов рабочих мест.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
Уже сейчас на долю машин и алгоритмов приходится 29 % рабочих часов, а через три года показатель увеличится на 42 %.
Роботы и нейросети будут выполнять половину задач вместо людей. В результате внедрения новых технологий через несколько лет производительность труда вырастет в среднем на 30 %, пишут исследователи.
Читайте также: Японцы «подарят» украинцам три тысячи рабочих мест
Хорошие новости в том, что пока автоматизировать можно меньше четверти рабочих процессов. Кроме того, технологии должен кто-то внедрять. По подсчетам исследователей, это обеспечит дополнительные 133 миллиона вакансий.
Ученые опросили руководителей 313 компаний в 20 странах мира. Выяснилось, что работодатели поддерживают сотрудников, которые самостоятельно осваивают новые технологии, но переучивать тех, кто испытывает трудности, не собираются. Главный страх 64 % компаний - рост стоимости рабочей силы в ближайшие пару лет.
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