Стало известно, сколько рабочих мест не станет из-за развития технологий

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В мире технологий — неприятная новость: гигант IBM заявил, что в ближайшие дни планирует начать сокращение рабочих. Всего в ближайшие два года планируется сократить приблизительно 1400 французских рабочих мест, сообщают в профсоюзе страны. «Руководство компании собирается на протяжении двух лет сократить от 1200 до 1400