» » Стало известно, сколько рабочих мест не станет из-за развития технологий
Раздел: Технологии  
0

Стало известно, сколько рабочих мест не станет из-за развития технологий

Стало известно, сколько рабочих мест не станет из-за развития технологийДля многих перспектива неутешительна.

Ученые из Евразийского института конкурентоспособности и специалисты консалтинговой компании Strategy Partners подсчитали, что к 2022 году технологический прогресс уничтожит около 75 миллионов рабочих мест.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

Уже сейчас на долю машин и алгоритмов приходится 29 % рабочих часов, а через три года показатель увеличится на 42 %.

Роботы и нейросети будут выполнять половину задач вместо людей. В результате внедрения новых технологий через несколько лет производительность труда вырастет в среднем на 30 %, пишут исследователи.

Читайте также: Японцы «подарят» украинцам три тысячи рабочих мест

Хорошие новости в том, что пока автоматизировать можно меньше четверти рабочих процессов. Кроме того, технологии должен кто-то внедрять. По подсчетам исследователей, это обеспечит дополнительные 133 миллиона вакансий.

Ученые опросили руководителей 313 компаний в 20 странах мира. Выяснилось, что работодатели поддерживают сотрудников, которые самостоятельно осваивают новые технологии, но переучивать тех, кто испытывает трудности, не собираются. Главный страх 64 % компаний - рост стоимости рабочей силы в ближайшие пару лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: технологии, рабочие места

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
     488
     0

Похожие новости по теме

Samsung вложит миллиарды в искусственный интеллект и 5G Samsung вложит миллиарды в искусственный интеллект и 5G

Южнокорейская компания подготовила трехлетний инвестиционный план по расширению бизнеса.

В Китае уволят 10 тысяч сборщиков iPhone В Китае уволят 10 тысяч сборщиков iPhone

Руководство фабрики планирует сократить количество рабочих мест до 50 000 человек.

Microsoft сократит почти 3 тысячи сотрудников Microsoft сократит почти 3 тысячи сотрудников

Увольнения пройдут по всему миру.

«Apple» оштрафовали на 533 миллионов за нарушение патентов «Apple» оштрафовали на 533 миллионов за нарушение патентов

«Apple» использовала в своем сервисе «iTunes» несколько запатентованных технологий.

IBM сократит тысячи французских рабочих IBM сократит тысячи французских рабочих

В мире технологий — неприятная новость: гигант IBM заявил, что в ближайшие дни планирует начать сокращение рабочих. Всего в ближайшие два года планируется сократить приблизительно 1400 французских рабочих мест, сообщают в профсоюзе страны. «Руководство компании собирается на протяжении двух лет сократить от 1200 до 1400

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх