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Раздел: Технологии  
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WhatsApp раздражает пользователей навязчивой рекламой

WhatsApp раздражает пользователей навязчивой рекламойТе вещи, о которых стало известно еще несколько месяцев назад, начали сбываться.

Сегодня, 28 сентября 2018 года, в последней тестовой сборке мессенджера WhatsApp, релиз финальной версии которой случится в первой половине октября, появилась реклама, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Отключить ее никак нельзя, однако, по слухам, вскоре Facebook внедрит в приложение специальную платную подписку, оформив которую пользователи смогут защититься от спама и любой рекламы.

Как сообщает профильный ресурс WABetaInfo, в мессенджере WhatsApp впервые появилась реклама, которая показывается всем пользователям без исключения. Подобное новшество было обнаружено в свежей версии приложения для операционной системы iOS, которая стала доступна для тестирования буквально несколько часов назад. Нельзя сказать, что подобное стало большой неожиданностью, ведь Facebook сообщала о желании внедрить рекламу в самый популярный в мире сервис для общения еще в мае. В настоящее время реклама показывается в разделе «Статус», то есть ее постоянно будут видеть все пользователи, желающие просмотреть информацию о том, с кем они общаются.

Хорошего во всем этом конечно же ничего нет. Более того, даже создатель мессенджера WhatsApp Брайан Актон, который недавно покинул компанию, сильно осуждает Facebook за то, что она хочет добавить кучу рекламы в самый удобный и популярный среди пользователей сервис для общения. Именно по этой причине он покинул Facebook, поглотившую мессенджер в 2014 года за более чем $2 млрд долларов. Ожидается, что в следующей тестовой сборке WhatsApp для Android, которая должна выйти в ближайшие дни, также появится реклама.

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Хуже всего то, что на добавлении рекламы в раздел «Статус» разработчики совершенно точно не остановятся, потому как у Facebook звериные аппетиты на деньги. Как известно, чем больше рекламы где-либо, тем больше денег получает человек, который ее разместил. Все пользователи начнут видеть рекламу уже в октябре, то есть совсем скоро.
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 Теги: WhatsApp, реклама

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Сегодня, 09:56 » Автор: Татьяна Ларина
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