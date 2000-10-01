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Раздел: Технологии  
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Маск выйдет из совета директоров Tesla

Маск выйдет из совета директоров TeslaИлон Маск все же останется руководителем компании Tesla.

Основатель компании Tesla и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение. Ранее надзорный орган обвинил предпринимателя и изобретателя в мошенничестве из-за его заявления о намерении сделать компанию непубличной.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Теперь Илон Маск все же останется руководителем компании Tesla, правда должен будет отказаться от должности председателя совета директоров как минимум на три года. Его заменят независимым директором. Кроме того, Tesla должна назначить двух новых независимых директоров.

Еще один пункт договоренностей предусматривает введение дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска.

Также бизнесмен и его компании вынуждены будут выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов каждый.

SEC рассчитывает, что подобные меры помогут предотвратить дальнейшие сбои функционирования рынка и негативных последствий для акционеров Tesla.

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Эти договоренности еще должен будет утвердить суд.

Добавим, ранее надзорный орган решил, что своими твитами о намерении сделать компанию Tesla непубличной Маск намеренно ввел инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего не сделал для реализации этого намерения.
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 Теги: Маск, Tesla

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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