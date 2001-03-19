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Раздел: Украина  
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В Раде объяснили, почему Украина не высылает дипломатов РФ после отравления Скрипаля

В Раде объяснили, почему Украина не высылает дипломатов РФ после отравления СкрипаляВ Украине давно нет российского посла.

Украина не высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании из-за украинских политзаключенных в тюрьмах РФ.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на kyiv.ua.


Она отметила, что в Украине давно нет российского посла, и дипломатические отношения сведены до критического минимума.

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"Высылка российских консулов ​​вызовет высылке украинских консулов, и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", - пояснила Геращенко.
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 Теги: дипломат, Украина, Скрипаль

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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