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Раздел: Украина  
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В Донецке боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ

В Донецке боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕМолоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей.

В оккупированном Донецке вооруженный человек в состоянии алкогольного опьянения бросил молоток в наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 12 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившейся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей, а мужчина покинул место происшествия.

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"После этого член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины", - отмечается в отчете. Напомним, 31 мая вблизи Петровского Донецкой области на расстоянии менее 300 метров от патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв.
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 Теги: боевик, ОБСЕ, молоток

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Сегодня, 13:27 » Автор: Богдан Процив
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