Раздел: Украина
Украинские военные уничтожили броневик и грузовик боевиков
Враг 28 раз нарушал режим прекращения огня, из них шесть раз огонь вел из тяжелого вооружения.
Сепаратисты за минувшие сутки 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом во вторник, 19 июня, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного, во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.
На мариупольском направлении, в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, сепаратисты применили минометы, чем подвергали опасности мирное население.
"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке.
Читайте также: Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 сепаратистов ранены.
Сепаратисты за минувшие сутки 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом во вторник, 19 июня, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного, во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.
На мариупольском направлении, в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, сепаратисты применили минометы, чем подвергали опасности мирное население.
"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке.
Читайте также: Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 сепаратистов ранены.
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