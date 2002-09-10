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Раздел: Украина  
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«Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ

«Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕПо словам Фриша, на сегодня было перемещено около 200 человек.

Известно о 50 случаях в отношении лиц, которые были осуждены до вооруженного конфликта в Донбассе и находятся на территории ОРДЛО, но изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил сегодня координатор ОБСЕ Тони Фриш на брифинге, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Я услышал, что таких людей много. Имею в виду тех, которые хотят, чтобы их переместили на подконтрольную правительству территорию. По крайней мере, я знаю о 50 таких случаях. Мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан первый важный шаг со стороны ОРДЛО. Мне в ОРДО подтвердили готовность переместить этих лиц", - отметил Фриш.

Он уточнил, что такая практика реализуется с 2015 года. По словам Фриша, на сегодня было перемещено около 200 человек.

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8 сентября 2018 года среди 15 украинских заложников боевиков в Донбассе Фриш побеседовал также с захваченным оккупантами журналистом и блогером Станиславом Асеевым (Васиным).
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 Теги: ОРДЛО, ОБСЕ, тюрьмы

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Сегодня, 11:36 » Автор: Богдан Процив
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