Раздел: Украина
«Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
По словам Фриша, на сегодня было перемещено около 200 человек.
Известно о 50 случаях в отношении лиц, которые были осуждены до вооруженного конфликта в Донбассе и находятся на территории ОРДЛО, но изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил сегодня координатор ОБСЕ Тони Фриш на брифинге, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Я услышал, что таких людей много. Имею в виду тех, которые хотят, чтобы их переместили на подконтрольную правительству территорию. По крайней мере, я знаю о 50 таких случаях. Мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан первый важный шаг со стороны ОРДЛО. Мне в ОРДО подтвердили готовность переместить этих лиц", - отметил Фриш.
Он уточнил, что такая практика реализуется с 2015 года. По словам Фриша, на сегодня было перемещено около 200 человек.
Читайте также: Красный Крест отправил на Донбасс четыре грузовика гумпомощи
8 сентября 2018 года среди 15 украинских заложников боевиков в Донбассе Фриш побеседовал также с захваченным оккупантами журналистом и блогером Станиславом Асеевым (Васиным).
Известно о 50 случаях в отношении лиц, которые были осуждены до вооруженного конфликта в Донбассе и находятся на территории ОРДЛО, но изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил сегодня координатор ОБСЕ Тони Фриш на брифинге, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Я услышал, что таких людей много. Имею в виду тех, которые хотят, чтобы их переместили на подконтрольную правительству территорию. По крайней мере, я знаю о 50 таких случаях. Мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан первый важный шаг со стороны ОРДЛО. Мне в ОРДО подтвердили готовность переместить этих лиц", - отметил Фриш.
Он уточнил, что такая практика реализуется с 2015 года. По словам Фриша, на сегодня было перемещено около 200 человек.
Читайте также: Красный Крест отправил на Донбасс четыре грузовика гумпомощи
8 сентября 2018 года среди 15 украинских заложников боевиков в Донбассе Фриш побеседовал также с захваченным оккупантами журналистом и блогером Станиславом Асеевым (Васиным).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Также советуем посмотреть
- Как люди Плотницкого специально обстреливали Луганск
- «Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
- «Визиткой Яроша» уже не обманешь
- Сеть не на шутку напугал червь-призрак
- Красный Крест отправил на Донбасс четыре грузовика гумпомощи
- Насиров знатно оконфузился с вопросом о начале Второй Мировой
- Ни убить, ни фейк состряпать
- В семье американцев поселился «полтергейст»
- Роскосмос: совершенно невероятная история
- На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
Оставьте свой комментарий