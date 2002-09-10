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Раздел: Украина  
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75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными

75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированнымиИз числа погибших идентифицированы 1949 военнослужащих и 756 гражданских, сообщил первый замглавы СБУ.

В Украине не удалось идентифицировать 75 военнослужащих, которые погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил первый замглавы СБУ, руководитель Антитеррористического центра Виталий Маликов в письме главе комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечатся, что по состоянию на 8 августа этого года следователи органов безопасности проводили досудебное расследование в 164 уголовных производствах по фактам гибели 2024 военнослужащих и 793 гражданских на Донбассе.

По словам Маликова, неидентифицированными остаются 75 военных.

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"В настоящее время по результатам расследования указанных уголовных производств из числа погибших идентифицированы 1949 военнослужащих и 756 гражданских. Не идентифицированы 75 военнослужащих и 37 гражданских", - добавил он.
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 Теги: военные, Донбасс, погибшие

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Сегодня, 16:30 » Автор: Богдан Процив
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