Раздел: Украина
Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
Сложно предсказать, как повернется ситуация на фоне обострения отношений внутри России.
Президент России Владимир Путин может применить в Украине оружие массового поражения. Об этом заявил известный военный эксперт Валентин Бадрак. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Сегодня даже не без оснований говорят о возможности Путина применить оружие массового поражения на территории Украины, учитывая, что это уже было сделано в стране Западной Европы, и этого вполне нельзя исключать», - заявил он.
По словам эксперта, это может произойти в контексте обострения американо-российской риторики, в контексте санкций. Свою роль может сыграть и серьезное изменение отношения к РФ со стороны Великобритании.
«В общем, ситуация мною оценивается так: ждать послабления России в отношении ее действий в разных регионах мира не стоит, но внутри РФ растут антипутинские настроения. Это - взаимодополняющий процесс, и он очень непростой», - заявил Бадрак.
Читайте также: Украинская разведка зафиксировала у боевиков оружие массового поражения
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский военный эксперт Андрей Пионтковский заявил, что Россия начнет осенью 2018 года полномасшабную гибридную войну против Украины.
По словам эксперта, «все виды провокаций, вплоть до силовых, будут использованы, ведь это благодатное время для российских провокаций», когда в Украине избирательная кампания и острейшая политическая борьба.
Президент России Владимир Путин может применить в Украине оружие массового поражения. Об этом заявил известный военный эксперт Валентин Бадрак. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Сегодня даже не без оснований говорят о возможности Путина применить оружие массового поражения на территории Украины, учитывая, что это уже было сделано в стране Западной Европы, и этого вполне нельзя исключать», - заявил он.
По словам эксперта, это может произойти в контексте обострения американо-российской риторики, в контексте санкций. Свою роль может сыграть и серьезное изменение отношения к РФ со стороны Великобритании.
«В общем, ситуация мною оценивается так: ждать послабления России в отношении ее действий в разных регионах мира не стоит, но внутри РФ растут антипутинские настроения. Это - взаимодополняющий процесс, и он очень непростой», - заявил Бадрак.
Читайте также: Украинская разведка зафиксировала у боевиков оружие массового поражения
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский военный эксперт Андрей Пионтковский заявил, что Россия начнет осенью 2018 года полномасшабную гибридную войну против Украины.
По словам эксперта, «все виды провокаций, вплоть до силовых, будут использованы, ведь это благодатное время для российских провокаций», когда в Украине избирательная кампания и острейшая политическая борьба.
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