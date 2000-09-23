» » Украина ввела санкции против российских компаний
Раздел: Украина  
0

Украина ввела санкции против российских компаний

Украина ввела санкции против российских компанийСанкции ввели из-за открытого сотрудничества с террористами.

Украинские власти ввели санкции против российских компаний, которые сотрудничают с транспортными предприятиями, расположенными в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Такое решение было принято по инициативе Службы безопасности Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.

По данным ведомства, российские организации систематически переправляют грузы в Луганской области через пункты пропуска, контролируемые сепаратистами, которых, по данным Киева и его западных партнеров, поддерживает Россия. На этом основании украинские спецслужбы обвинили российские компании в поддержке "террористических" структур, грубом нарушении международного права и нанесении вреда экономике Украины.

Читайте также: Украина ввела экономические санкции против государств африканского континента

В новый "черный список" попали такие предприятия России, как "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт", "Газголдер" и другие. Их активы в Украине будут заморожены, а любая хозяйственная деятельность в стране - прекращена.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, санкции, АТО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
     96
     0

Похожие новости по теме

Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ

Внедрение санкций против этих компаний сделает невозможным их экономические отношения с Украиной.

Украина попросила партнеров ввести санкции против портов России Украина попросила партнеров ввести санкции против портов России

Такие меры предлагают предпринять из-за блокирования Россией Азовского моря.

Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в оккупированном Крыму Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в оккупированном Крыму

Россия остановила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины.

«ДНР» ввела санкции против «ЛНР» «ДНР» ввела санкции против «ЛНР»

На Донбассе идет торговая война между боевиками.

Против украинских цистерн РФ ввела санкции Против украинских цистерн РФ ввела санкции

Запрет был введен со 2 ноября.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх